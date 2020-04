World of Warships: annunciata la parata navale virtuale per il 6 maggio

Wargaming ha annunciato che sarà uno dei partecipanti alla commemorazione della fine della seconda guerra mondiale, che avrà luogo a maggio. Il tutto avverrà con una parata navale virtuale che si svolgerà in diretta il 6 maggio e sarà organizzata dal team di sviluppo di World of Warships, in collaborazione con la community. I volontari e i membri della community del gioco metteranno giù le armi e navigheranno in modo pacifico a bordo delle loro imbarcazioni, creando così una coreografia per gli spettatori.

La parata di World of Warships sarà trasmessa in diretta su Twitch e permetterà al pubblico di tutto il mondo di ammirare le navi da battaglia più rappresentative degli alleati, con tanto di voci fuori campo di specialisti della marina militare e dello storico navale autore di bestseller del New York Times James D. Hornfisher. Saranno inoltre presenti anche gli influencer The Mighty Jingles, Drachnifel e Chieftain di Wargaming. Questi descriveranno le caratteristiche più particolari di alcune delle imbarcazioni, permettendoci di capirne il valore storico e mettendo in risalto le imprese compiute da quelle imbarcazioni.

La decisione di proporre una parata digitale è avvenuta in seguito all’annullamento o al ridimensionamento delle tradizionali commemorazioni della seconda guerra mondiale, normalmente svolte in varie nazioni. Purtroppo l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha costretto a imporre tali limitazioni. Wargaming ha quindi deciso di avere un ruolo centrale nelle commemorazioni virtuali del 75° anniversario della giornata della vittoria, preparando un evento speciale per tutti gli appassionati di storia che sono oggi costretti a casa.

Durante la parata saranno assegnati premi a estrazione ai giocatori di World of Warships che assisteranno allo spettacolo: sarà possibile ottenere navi e mimetiche permanenti VE. Diteci, parteciperete a questo evento?