WoW Classic, la seconda fase inizierà il 12 novembre

La fase due di WoW Classic inizierà il 12 novembre 2019 con nuovi boss e il PVP Honor System. La data è stata annunciata durante il BlizzCon 2019.

Non soltanto l’espansione Shadowlands. Nel corso della cerimonia di apertura del BlizzCon 2019, Blizzard ha annunciato anche le prossime novità che riguardano WoW Classic, la versione originaria del celebre MMORPG che è disponibile ormai dall’agosto scorso.

Dal palco è stato il game director Ion Hazzikostas a parlare delle novità che arriveranno, tra l’altro, in un momento molto particolare per il gioco, ovvero il 15/esimo anniversario dell’uscita. Tra poco meno di due settimane verrà lanciata la seconda fase di Wow Classic che introdurrà contenuti aggiuntivi a disposizione sopratutto dei giocatori più hardcore che nel frattempo hanno avuto la possibilità di raggiungere il livello 60. Innanzitutto il team intende aggiungere con il prossimo aggiornamento i due boss Azuregos e Lord Kazzak che dropperanno oggetti particolarmente importanti e richiesti dai giocatori.

Con la fase 2 non dovrebbero essere introdotti nuovi raid ma verrà implementato invece il PvP Honor System con i vari gradi e ricompense. “Se avete ancora qualche quest da finire a Hillsbrad Foothills, vi raccomando di completarne qualcuna” ha detto Hazzikostas. Il game director si riferisce al fatto che questa zona di WoW Classic con il rilascio dell’Honor System sarà presa d’assalto dai giocatori amanti della modalità PvP che così avranno modo di vedere riconosciuti i loro risultati.

La nuova patch era stata promessa entro la fine dell’anno da Blizzard che ha così mantenuto in pieno la parola. La seconda fase di WoW Classic inizierà infatti il prossimo 12 novembre. Si tratta di una buona notizia per tutti quei giocatori che in questi mesi hanno completato i contenuti iniziali della versione “vanilla” e che adesso sono alla ricerca di nuove sfide. WoW Classic permette di giocare alla versione del MMORPG precedente alla patch 1.12.1 del settembre 2006, prima del lancio dell’espansione The Burning Crusade. Al suo interno sono state ricreate quasi tutte le meccaniche originarie della versione “vanilla” che Blizzard intende aggiornare anche nei prossimi mesi.