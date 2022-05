WWE 2K22 è disponibile da quasi due mesi e ha soddisfatto le aspettative di 2K e della critica, come potete leggere nella nostra recensione. Adesso, per gli sviluppatori è il momento di concentrarsi sui contenuti aggiuntivi del titolo. Nello specifico, la modalità su cui più si concentrano le strategie di 2K è La mia fazione. Infatti, l’ultima aggiunta a questa modalità è un nuovo pacchetto WrestleMania Rewind con alcune delle più grandi star della WWE.

Come suggerisce il nome, il pacchetto WrestleMania Rewind per WWE 2K22 ha alcune apparizioni uniche che i giocatori possono sbloccare per la modalità La mia fazione. Ci sono undici nuove carte da acquisire, divise in due set. Le Superstar WWE incluse nei due set includono AJ Styles, Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Cesaro, Hulk Hogan, Roman Reigns, Seth Rollins, Shayna Baszler, Sheamus e Shinsuke Nakamura.

Molte delle carte in ogni set sono anche carte evoluzione speciali per la modalità La mia fazione, il che significa che possono essere aggiornate. Purtroppo, i set non includono carte diamante. Asuka, AJ Styles, Shinsuke e Hulk Hogan sono carte evoluzione nel primo set. Becky Lynch, Roman Reigns e Seth Rollins sono, invece, carte evoluzione nel secondo set. Ovviamente, le carte per La mia fazione contenute in questo pacchetto per WWE 2K22 hanno overall diversi tra loro. La carta di Roman Reigns, ad esempio ha un punteggio complessivo di 73. Tuttavia, non è la carta con il punteggio più alto del set di WrestleMania Rewind. Infatti, le carte di AJ Styles e Becky Lynch sono di livello Gold con un punteggio di 74 ciascuna. Inoltre, come accennato in precedenza, tutte e tre le carte sono Evolution e possono essere notevolmente migliorate con gli aggiornamenti.

I singoli pacchetti WrestleMania Rewind possono essere acquisiti nel gioco al costo di 5.900 MFP o 7.500 VC. In alternativa, è possibile acquistare una Deluxe Pack Box da 10 per 73.000 MFP o 93.750 VC. A seconda di come i giocatori di WWE 2K22 decideranno di acquistare la propria valuta, un pacchetto da 10 costerà tra i 20 e i 30 euro.