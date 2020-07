Xbox, più di 60 demo saranno presto disponibili

Tramite un comunicato pubblicato pochi minuti fa, Microsoft ha fatto sapere che rilascerà più di 60 demo per Xbox disponibili gratuitamente per tutti, durante un evento dedicato ai titoli in questione. Il tutto avrà una cornice all’interno del Summer Game Fest, che come spiega Microsoft prende il posto dello show-floor dei grandi eventi estivi che purtroppo quest’anno non ci sono stati. Di solito infatti durante quegli eventi era possibile mettere le mani in anticipo su moltissimi titoli che di lì a poco sarebbero usciti sul mercato o che ancora erano in fase di sviluppo.

Come annunciato da Geoff Keighley inoltre si avrà la possibilità di mettere le mani su tantissimi nuovi prodotti che ancora non hanno avuto uno spazio all’interno dei tanti eventi digitali che si sono susseguiti in questi mesi. Il tutto avverrà tra il 21 e il 27 Luglio in diretta streaming, con un ricco showcase di tutti i giochi che sarà poi possibile scaricare e giocare. Microsoft però tiene a ribadire alcuni concetti importanti su queste demo che verranno rilasciate su Xbox, una fra tutte è che non si tratta di “Demo” normali.

Ovvero, in molti casi esse vengono create una volta che il titolo principale è completo o durante una fase di sviluppo molto avanzata. Molte di queste demo a cui avremo la possibilità di giocare invece non rappresentano la qualità finale del titolo, il tutto ovviamente dovuto alle restrizioni sul lavoro imposte dalla pandemia e dalla lentezza dello smart working in ambito videoludico, che aumenta di moltissimo i tempi di sviluppo.

Inoltre alcune di queste demo verranno lasciate online soltanto per una settimana per poi essere cancellate, altre invece verranno lasciate a tempo indefinito all’interno dello store, quindi starà a noi provare quelle più interessanti e non perdercene neanche una. Cosa ne pensate di questa iniziativa da parte di Microsoft? Siete in attesa anche voi dell’evento ufficiale che risponderà a quello Playstation di Giugno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!