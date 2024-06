Alan Wake 2, ecco il trailer del primo DLC

Il Summer Game Fest 2024, tenutosi il 7 giugno, ha visto Remedy Entertainment svelare importanti dettagli sul primo DLC di Alan Wake 2, intitolato "Night Springs". Questo annuncio era stato ampiamente anticipato grazie a una serie di teaser sui social media, in cui Remedy aveva cambiato il proprio nome su Twitter in "Poison Pill Entertainment" e pubblicato immagini enigmatiche, inclusa una tazza di un fittizio diner di Night Springs, contrapposto all'iconico Oh Deer Diner di Bright Falls.

"Night Springs" è un omaggio all'omonimo show televisivo fittizio all'interno dell'universo di Alan Wake, ispirato a "The Twilight Zone".

In questo DLC, i giocatori potranno vivere avventure autoconclusive con diversi personaggi già noti, immergendosi in episodi che combinano il mistero e l'horror tipici della serie.

Geoff Keighley, organizzatore del Summer Game Fest, ha contribuito all'hype rispondendo ai teaser di Remedy con un criptico emoji con gli occhi, suggerendo che l'annuncio sarebbe avvenuto durante l'evento.

Il DLC "Night Springs" è il primo dei due previsti per Alan Wake 2, con il secondo, "The Lake House", previsto per il tardo 2024. Questo DLC si concentrerà su una misteriosa struttura situata sulle rive del Cauldron Lake, espandendo ulteriormente la complessa e avvincente narrativa del gioco.

Alan Wake 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC, ha registrato vendite significative, diventando il titolo di Remedy più venduto al lancio, anche se non ha ancora recuperato completamente i costi di sviluppo e marketing. Trovate la nostra recensione qui.