Anche le smart TV di LG sono ora delle Xbox

Microsoft e LG hanno annunciato una partnership per portare Xbox Cloud Gaming sugli Smart TV LG. Questa collaborazione offrirà ai possessori di televisori LG l'accesso a centinaia di giochi in streaming tramite l'app di Xbox, ampliando significativamente le opzioni di intrattenimento disponibili su questi dispositivi.

L'iniziativa si inserisce nel contesto più ampio della strategia di Microsoft di espandere l'ecosistema Xbox oltre le tradizionali console. Con questa mossa, l'azienda mira a raggiungere un pubblico più vasto, permettendo ai giocatori di accedere ai titoli Xbox senza la necessità di hardware dedicato.

Il nuovo Gaming Portal di LG fungerà da hub centralizzato per l'esperienza di gioco, offrendo una navigazione fluida e personalizzata. Gli utenti potranno accedere sia ai giochi triple-A più recenti che alle applicazioni webOS, creando un'interfaccia unificata per tutte le loro esigenze di intrattenimento.

Chris Jo, vicepresidente senior della piattaforma business di LG, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Xbox che mira ad arricchire l'esperienza di gioco su Smart TV LG offrendo un'ampia selezione di titoli".

Per usufruire del servizio, i possessori di Smart TV LG dovranno sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Questo darà loro accesso diretto a titoli popolari come "Call of Duty: Black Ops 6" (acquistabile su Amazon) e alle future uscite attese come "Avowed".

Questa partnership potrebbe avere un impatto significativo sul mercato del gaming, rendendo i giochi di alta qualità più accessibili a un pubblico più ampio. Lori Wright, Vicepresidente Corporate di Xbox, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: "La partnership con LG aiuterà gli utenti a giocare in modo ancora più semplice attraverso il nuovo Gaming Portal sugli Smart TV LG".

L'iniziativa si allinea con la recente campagna pubblicitaria di Xbox, che punta a espandere la gamma di dispositivi compatibili con l'ecosistema gaming di Microsoft. Questo approccio potrebbe ridefinire il concetto stesso di "console", trasformando potenzialmente ogni Smart TV LG in una piattaforma di gioco Xbox.