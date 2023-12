Xbox: ecco i 47 i giochi Xbox 360 che perderemo per sempre

Il 29 luglio 2024 segnerà una data importante nell'ecosistema di gioco di Xbox 360: il Marketplace chiuderà i battenti. Mentre molti titoli avranno una seconda vita su altre piattaforme, 47 giochi scompariranno definitivamente, intrappolati nello store digitale di una macchina da gioco oramai dimenticata da molti.

Questi giochi, identificati da Delisted Games, non avranno una seconda chance. Senza una versione fisica, e senza spazio su altre piattaforme di vendita digitale, saranno inevitabilmente condannati a scomparire per sempre, al netto di non diventare bersaglio futuro di eventuali riedizioni o remastered.

La lista è piuttosto lunga e comprende i seguenti titoli:

Aegis Wing

Arkadian Warriors

Battlezone

Blazing Birds

Boogie Bunnies

Bubble Bobble Neo!

CrazyMouse

Crimson Alliance

Defenders of Ardania

Diabolical Pitch

The Dishwasher: Dead Samurai

Double Dragon II: Wander of the Dragons

Fire Pro Wrestling

Freefall Racers

Fruit Ninja Kinect

Full House Poker

Fusion: Genesis

Gel: Set & Match

Gotham City Impostors

Happy Tree Friends: False Alarm

Haunt

Home Run Stars

Hybrid

Kinect Fun Labs

Kinect Sports Gems

Leedmees

Meteos Wars

Minesweeper Flags

Mini Ninjas Adventures

Panzer General: Allied Assault

The Path of Go

Puzzle Arcade

PUZZLE BOBBLE Live!

Rainbow Islands: Towering Adventure!

Rekoil: Liberator

Schizoid

Spyglass Board Games

South Park Let's Go Tower Defense Play!

South Park: Tenorman's Revenge

Things on Wheels

Totemball

Who Wants to Be a Millionaire? Special Editions

Wing Commander Arena

Wits & Wagers

Wreckateer

Yo-Ho Kablammo

Zombie Wranglers

Tra questa mole di titoli, Aegis Wing risulta come un'anomalia, in quanto oltre a essere una produzione first party Microsoft atipica (la sua storia vi consigliamo di cercarla e leggerla), il gioco è disponibile gratuitamente sul Marketplace di Xbox 360 ed è totalmente compatibile con le console moderne.

L'anomalia? Aegis Wing non è disponibile sull'attuale store di Xbox, risultando disponibile esclusivamente nella raccolta di chi lo ha riscattato precedentemente sullo store di Xbox 360.

Per chi se lo stesse chiedendo, nessun altro gioco della lista risulta essere retrocompatibile, motivo per il quale, l'unico modo per poterli giocare sarà possedendoli su una Xbox 360.

L'imminente perdita di questi 47 giochi, ha sollevato nuovamente la domanda: cosa si può fare per preservare i giochi? Al di là della dimensione puramente ludica, questo dibattito tiene in considerazione la conservazione del patrimonio videoludico, il quale non può avvenire nel momento in cui i supporti fisici vengono meno e gli store digitali chiudono.