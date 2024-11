Xbox Game Pass: da Stalker 2 ad Aliens, vediamo i nuovi giochi del mese

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (20 novembre) Disponibile al day one su Cloud, PC e Xbox Series X|S, immergetevi nella Zona di esclusione di Chornobyl, tra nemici pericolosi, anomalie mortali e artefatti misteriosi. Ogni scelta plasmerà il vostro destino e il futuro dell’umanità.

Little Kitty, Big City (20 novembre)

Disponibile per tutti gli abbonati Game Pass, giocate nei panni di un simpatico gattino in un'avventura open-world ricca di esplorazione, caos e… cappelli adorabili!