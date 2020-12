Fortnite regala due mesi di Disney+, ecco i dettagli

Fortnite è sempre stato sulla bocca di tutti. Nonostante alcuni momenti altalenanti, il battle royale targato Epic Games è riuscito a crearsi una grossa fetta di appassionati che ama divertirsi da soli o con gli amici. Da tre anni a questa parte, gli sviluppatori hanno proposto aggiornamenti, eventi e partnership con le maggiori aziende del settore, una di queste è ovviamente Disney.

Con l’arrivo della Stagione 5, Epic Games ha voluto inserire skin a tema Mandalorian, serie tv nota sulla famosa piattaforma streaming Disney +, per questo Fortnite ha deciso di regalare due mesi di abbonamento, ecco come. Innanzitutto l’offerta è valida a partire dallo scorso 11 novembre e rimarrà attiva fino al 1 gennaio 2021. È possibile ottenere due mesi di abbonamento Disney+ comprando V-buck o facendo un acquisto con denaro reale nello shop in-game. Se nell’eventualità aveste fatto già compere, Epic Games ci tiene a precisare che tutti gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 6 novembre sono comunque validi.

L’offerta è limitata solo a un codice offerta Disney+ per account Fortnite idoneo. Tale offerta inoltre è disponibile per i seguenti territori: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Tenete presente che al termine dei due mesi promozionali, il servizio verrà rinnovato in automatico al prezzo di 6,99€ al mese a meno che non lo disattiviate prima sul sito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Nonostante la news non sia recente, avete sfruttato già l’offerta dedicata a Disney+? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Fortnite ed i suoi futuri aggiornamenti.