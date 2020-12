Xbox Game Pass offrirà all’utenza un natale indimenticabile

Il periodo festivo è praticamente dietro le porte e molti di noi hanno già iniziato a correre ai ripari per provvedere ai dovuti regali. Pur avendo vissuto un’annata a dir poco discutibile, trovare la calma e la gioia delle feste è ancora possibile (specie se siete videogicatori). Quale periodo migliore per recuperare il backlog personale o magari comprarsi una tanta ambita nuova console se non quello natalizio? Tuttavia se la vostra situazione economica non è delle più rosee, sappiate che la casa di Redmond ed il suo Xbox Game Pass (se siete interessati a scoprire la lista dei titoli, cliccate qui) vi verrà in aiuto.

Il mese di dicembre è iniziato in maniera più che esplosiva per i vari abbonati del servizio Microsoft. Mai come prima abbiamo visto delle entry così corpose, in grado di sottolineare ancora di più l’importanza di Xbox Game Pass. Infatti non è più un mistero vedere blockbusters come DOOM Eternal, Jedi Fallen Order o Resident Evil 7 unirsi a questo splendido servizio in abbonamento. L’attuale mese infatti ha continuato la “tradizione” facendo debuttare all’interno del Game Pass titoli del calibro di Control e Dragon Quest XI S – Definitive Edition, con quest’ultimo arrivare al day one della sua uscita sulle console Microsoft.

https://twitter.com/mattpercyprime/status/1333998150118359041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1333998150118359041%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgamingbolt.com%2Fxbox-game-pass-manager-says-they-are-just-getting-warmed-up-for-the-holidays

Quindi già dopo una line-up così ricca, l’utenza abbonata potrebbe ritenersi sicuramente più che soddisfatta. Ma a quanto pare il periodo natalizio sarà ancora pieno di sorprese stando ai vari rappresentati della casa di Redmond. Attraverso ad un tweet di risposta ad Aaron Greenberg, Matt Percy (General Manager del progetto Game Pass) ha confermato che “il meglio deve ancora arrivare”.

Il GM non si è lasciato sfuggire ulteriori dettagli ma c’è una grossissima possibilità di vedere qualche annuncio particolare durante il futuro The Game Awards (che si svolgerà il prossimo Giovedì notte). Quindi se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass potenzialmente godrete di un Natala ricchissimo di titoli imponenti e sorprese interessanti. Adesso ci tocca soltanto aspettare ulteriori annunci e sperare nel meglio!