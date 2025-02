Rinnova Xbox Game Pass Ultimate a meno di 30€! Il codice funziona in tutto il mondo

Gli amanti di giochi Xbox hanno una fantastica opportunità di risparmio grazie all'offerta di CDKeys, che propone un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate a soli 28,99€. Questo codice, valido a livello mondiale, offre un accesso completo ai servizi premium di Xbox, permettendo agli utenti di fruire di un'incredibile quantità di contenuti e vantaggi. Inoltre, per chi desidera risparmiare ulteriormente, è disponibile una licenza europea al prezzo di 27,79€, che consente di ottenere il pacchetto a un prezzo ancora più conveniente.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pacchetto 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate si rivela una scelta adatta per una vasta gamma di appassionati di videogiochi, dalla famiglia che cerca un'ampia varietà di giochi per tenere intrattenuti grandi e piccoli, al gamer accanito che desidera esplorare le ultime novità senza gravare troppo sul proprio portafoglio. L'abbonamento è particolarmente consigliato per coloro che già si affidano al servizio Xbox Live Gold o hanno un abbonamento Game Pass, in quanto permette di unificare i due servizi in un unico pacchetto conveniente, garantendo l'accesso a una libreria di giochi in costante espansione sia su console che su PC.

I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono godere di numerosi vantaggi, tra cui l'accesso a oltre 100 giochi per PC, con nuovi titoli aggiunti ogni mese. Uno dei principali punti di forza di questo abbonamento è la possibilità di scaricare i giochi direttamente sulla propria Xbox One o PC per giocare in qualsiasi momento, anche offline. Inoltre, Xbox Live Gold garantisce un'esperienza di gioco online di alta qualità, con una latenza ridotta e minori possibilità di imbattere in giocatori disonesti. Ogni mese, gli abbonati ricevono anche giochi gratuiti e sconti esclusivi fino al 20% sui titoli più popolari.

Chi possiede già un abbonamento Xbox Live Gold o Game Pass può passare a Xbox Game Pass Ultimate senza perdere tempo. Infatti, quando si aggiorna a Ultimate, il tempo rimanente di altri abbonamenti verrà automaticamente applicato al nuovo pacchetto. Grazie a questa offerta di CDKeys, gli utenti possono ottenere il massimo dal loro abbonamento, risparmiando notevolmente rispetto ai prezzi di mercato.

