Goditi tutto il parterre videoludico Xbox Game Pass Ultimate a soli 14€!

Xbox Game Pass Ultimate è in offerta su Amazon a soli 14,99€ invece di 18,00€, con uno sconto del 17%! Un'occasione imperdibile per accedere a centinaia di giochi per PC, Xbox e Cloud, inclusi titoli come Minecraft e Call of Duty. Vi permetterà di giocare alle novità fin dal giorno del lancio e include vantaggi esclusivi con EA Play e Riot Games. L'abbonamento di un mese è perfetto per tutta la famiglia, con giochi adatti a tutte le età e livelli di abilità.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Xbox Game Pass Ultimate è la soluzione ideale per i veri appassionati di videogiochi che desiderano accedere a un'ampia libreria di titoli senza acquistarli singolarmente. Questo abbonamento mensile vi permetterà di giocare immediatamente a centinaia di giochi, dai blockbuster come Call of Duty: Black Ops 6 ai capolavori indie, fino ai nuovi titoli disponibili dal giorno del lancio. Particolarmente consigliato per le famiglie, grazie alla presenza di contenuti adatti a tutte le età e livelli di abilità, che renderanno le sessioni di gioco in compagnia un'esperienza accessibile e divertente per tutti.

Gli abbonati più esigenti apprezzeranno i vantaggi esclusivi inclusi nel pacchetto Ultimate, come l'accesso ai titoli EA Play, ai giochi Riot Games per PC e mobile (tra cui League of Legends e Valorant), oltre a contenuti premium e vantaggi riservati. Se siete giocatori che amano essere sempre aggiornati sulle ultime novità e volete massimizzare il valore del vostro budget di gioco, questo abbonamento rappresenta un investimento eccellente, offrendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile rispetto all'acquisto dei singoli titoli.

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio di abbonamento premium che vi offre accesso illimitato a centinaia di giochi di alta qualità su Xbox, PC Windows e dispositivi mobili tramite cloud. Con un solo abbonamento mensile, potrete giocare a titoli blockbuster come Minecraft, Call of Duty, e le ultime uscite di Xbox Game Studios e Bethesda disponibili dal giorno del lancio. Include anche i vantaggi di EA Play e contenuti esclusivi per i giochi Riot Games come League of Legends e Valorant. Se siete appassionati di videogiochi, Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un investimento eccezionale a soli 14€ al mese (invece di 18€). Vi consigliamo l'acquisto per l'incredibile rapporto qualità-prezzo che offre: avrete accesso a un catalogo in continua espansione di centinaia di titoli premium, aggiornamenti costanti e vantaggi esclusivi che renderebbero impossibile sperimentare la stessa varietà di giochi acquistandoli separatamente.

Vedi offerta su Amazon