Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce di un peso massimo del fighting game competitivo proprio mentre il 2025 volge al termine. Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo della storica serie picchiaduro firmata NetherRealm Studios, è ora disponibile per gli abbonati ai tier Premium e Ultimate su Xbox Series X|S, PC e Cloud. L'arrivo del titolo nel servizio in abbonamento di Microsoft rappresenta un'ottima opportunità per chi non ha ancora esplorato il reboot narrativo voluto da Ed Boon e il suo team, che reimmaginano completamente l'universo MK attraverso gli occhi di Liu Kang divinità del fuoco.

Mortal Kombat 1 introduce un sistema di combattimento rinnovato che si distanzia dai precedenti episodi della serie, con meccaniche inedite e una gestione degli assist completamente ripensata grazie al sistema Kameo Fighters. I giocatori possono quindi sperimentare combinazioni strategiche tra il roster principale e i personaggi di supporto, aprendo nuove possibilità tattiche sia nelle sessioni casual che nelle partite ranked online. Naturalmente, non mancano le iconiche Fatality in tutta la loro brutalità grafica potenziata dalle capacità dell'Unreal Engine 4.

L'inclusione nel Game Pass tocca tutte le piattaforme supportate dal servizio Microsoft: console Xbox di ultima generazione, PC tramite l'app Xbox e streaming cloud, garantendo accessibilità massima agli abbonati. È importante sottolineare che si tratta dei tier PC Game Pass, Premium e Ultimate, mentre rimane escluso dal livello base del servizio.

Mortal Kombat 1 rappresenta un reboot completo dell'universo narrativo, con Liu Kang che ridisegna la timeline come divinità del fuoco

Parallelamente, domani 11 dicembre farà il suo ingresso nel catalogo anche Bratz: Rhythm & Style, un titolo decisamente più leggero orientato al pubblico casual e familiare. Il gioco combina elementi rhythm con personalizzazione fashion, permettendo ai giocatori di vestire le celebri bambole Bratz e competere in sfide musicali sui brani storici del franchise come "So Good". La modalità cooperativa locale lo rende adatto a sessioni multiplayer rilassate, in netto contrasto con l'adrenalina competitiva di Mortal Kombat 1.

Questi ultimi arrivi del 2025 consolidano un anno particolarmente ricco per il servizio in abbonamento Microsoft, che continua a puntare sulla varietà di generi per soddisfare le diverse anime della sua utenza. Mentre Mortal Kombat 1 attirerà inevitabilmente i fan dell'esports e del competitive fighting, Bratz: Rhythm & Style completa l'offerta verso segmenti demografici più giovani e casual.

Resta da vedere se i The Game Awards di questa settimana riserveranno qualche sorpresa last-minute per il catalogo Game Pass, considerando che Microsoft ha storicamente utilizzato l'evento per annunci a sorpresa legati al servizio. Nel frattempo, i possessori di abbonamento possono già prepararsi a scaricare l'ultima incarnazione della storica saga fighting di Midway/NetherRealm, con tutto il suo carico di violenza over-the-top e meccaniche tecniche profonde.