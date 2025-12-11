Microsoft potrebbe essere al lavoro su un progetto ambizioso che consentirebbe di giocare ai titoli delle prime generazioni Xbox direttamente su PC Windows. L'indiscrezione arriva da Nate the Hate, un informatore considerato attendibile nella comunità videoludica, che ha condiviso questa notizia sul forum ResetEra. Si tratterebbe di un'evoluzione significativa dell'ecosistema Microsoft, anche se al momento non ci sono certezze sulla fattibilità tecnica dell'operazione.

Attualmente, i giochi della Xbox originale e di Xbox 360 possono essere eseguiti in retrocompatibilità esclusivamente sulle console Xbox One e sulla generazione attuale Xbox Series X|S. Gli utenti PC con un account Xbox di vecchia data non hanno invece accesso a questo catalogo storico, una limitazione che l'azienda di Redmond starebbe cercando di superare attraverso un sistema di emulazione dedicato.

La complessità tecnica dell'operazione non va sottovalutata. Portare titoli progettati per architetture hardware completamente diverse su piattaforma Windows richiede un lavoro di ingegnerizzazione considerevole. Secondo quanto riferito dall'insider, si tratterebbe ancora di una fase sperimentale, e non è garantito che gli sforzi si traducano in un prodotto concreto disponibile per il pubblico.

Nate the Hate ha specificato che esisterebbe "la speranza di rendere i giochi Xbox legacy BC su ROG e Windows", aggiungendo però che rimane incerto se l'obiettivo sarà raggiunto. L'insider ha sollevato anche un'altra questione cruciale: l'ampiezza dell'offerta finale. Non è chiaro se Microsoft intenda trasferire l'intero catalogo retrocompatibile attualmente disponibile su console, oppure solo una selezione limitata di titoli. Esiste persino la possibilità che l'iniziativa possa espandersi oltre quanto già disponibile, includendo giochi che oggi non funzionano nemmeno sulle console più recenti.

Un particolare interessante riguarda i possibili beneficiari di questa operazione. Gli utenti di ASUS ROG Ally, il dispositivo portatile basato su Windows che compete nel mercato degli handheld gaming, potrebbero trarre particolare vantaggio da questa iniziativa. La console portatile, che già esegue giochi PC nativi, vedrebbe il proprio catalogo arricchirsi enormemente con l'aggiunta dei classici delle prime generazioni Xbox.

L'operazione rappresenterebbe un passo significativo nella strategia di Microsoft di unificare progressivamente l'ecosistema Xbox e Windows. Da anni l'azienda lavora per abbattere le barriere tra console e PC, con iniziative come Xbox Game Pass e il supporto cross-platform. Portare la retrocompatibilità anche su Windows sarebbe un ulteriore tassello di questa visione integrata.

Come per ogni indiscrezione, è necessario mantenere un atteggiamento cauto. Nonostante la reputazione di Nate the Hate come fonte affidabile, lo stesso leaker ha sottolineato come si tratti di sperimentazioni ancora in corso, senza garanzie di successo. La natura preliminare del progetto suggerisce che, anche qualora Microsoft riuscisse nell'intento tecnico, potrebbero volerci mesi o anni prima di un eventuale annuncio ufficiale e lancio pubblico della funzionalità.