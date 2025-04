Xbox introduce lo streaming dei giochi di proprietà

La rivoluzione dello streaming videoludico arriva sulle console Xbox, aprendo nuove possibilità per i giocatori che vogliono accedere rapidamente ai propri titoli preferiti. Microsoft ha ufficialmente implementato una funzionalità che consente ai possessori di Xbox Series X/S e Xbox One di riprodurre in streaming determinati giochi di loro proprietà direttamente dalla console, senza necessità di scaricarli. L'innovazione, riservata esclusivamente agli abbonati Game Pass Ultimate, rappresenta un importante passo avanti nell'evoluzione dell'esperienza di gioco digitale, puntando a risolvere due problemi fondamentali: il tempo di attesa per iniziare a giocare e lo spazio di archiviazione limitato delle console.

Il catalogo attualmente supportato comprende oltre 100 titoli, tra cui spiccano produzioni di grande richiamo come Assassin's Creed Shadows, Animal Well, Baldur's Gate 3 e Hogwarts Legacy. Identificare quali giochi possono essere fruiti in questa modalità è semplice: basta cercare l'icona a forma di nuvola che accompagna i titoli compatibili nella propria libreria. Gli utenti possono anche filtrare i risultati di ricerca per visualizzare solo i giochi abilitati allo streaming. Persino l'app Store di Xbox mostra questa icona, permettendo di iniziare immediatamente a giocare dopo l'acquisto, senza attendere il download completo.

Questa novità rappresenta un'estensione naturale di funzionalità già presenti nell'ecosistema Xbox. Prima di arrivare sulle console, lo streaming dei giochi posseduti era già disponibile su dispositivi esterni all'hardware Microsoft. Negli ultimi mesi, infatti, la funzionalità è apparsa su smart TV selezionate, Amazon Fire TV e visori VR Meta Quest. La compatibilità si estendeva anche a dispositivi con browser supportati come PC, tablet e smartphone. Un test beta per console Xbox era stato avviato lo scorso dicembre, culminando nell'implementazione ufficiale annunciata in questi giorni.

La novità arriva in un momento di evoluzione significativa per la piattaforma di gioco Microsoft. L'azienda ha inoltre annunciato che anche i giochi retrocompatibili delle generazioni Xbox originale e Xbox 360 possono ora essere riprodotti in streaming tramite remote play su tutti i dispositivi supportati. Questo amplia notevolmente il catalogo di titoli disponibili per questa modalità di fruizione, offrendo agli utenti un accesso senza precedenti alla libreria storica di Xbox.

Interessante notare come Microsoft abbia rimosso la funzionalità di remote play dall'app Xbox ufficiale per dispositivi mobili, pur mantenendola accessibile tramite browser. Questa scelta strategica potrebbe indicare un riorientamento dell'azienda verso soluzioni basate sul web, potenzialmente più versatili e meno vincolate agli aggiornamenti delle app proprietarie. Il modello di fruizione dei videogiochi sta evidentemente evolvendo verso un approccio più fluido e meno dipendente dall'hardware fisico.

Per i giocatori, i vantaggi di questa innovazione sono molteplici. Oltre al risparmio di tempo e spazio di archiviazione, lo streaming diretto dalla console offre la possibilità di provare immediatamente nuovi titoli o di riprendere giochi precedentemente archiviati senza dover attendere lunghi download. Questa flessibilità rappresenta un valore aggiunto significativo per l'abbonamento Game Pass Ultimate, rafforzando ulteriormente la proposta di valore di Microsoft nel competitivo mercato dei servizi di gaming in abbonamento.