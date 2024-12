Xbox ha lanciato una serie di prodotti a tema Squid Game, ovviamente noi non possiamo averli

Xbox e Netflix collaborano per lanciare controller e merchandising ispirati alla popolare serie "Squid Game", in vista della seconda stagione in uscita il 26 dicembre. L'iniziativa coinvolge competizioni dal vivo e online per vincere edizioni limitate dei controller.

Sfortunatamente nulla sarà acquistabile in Italia, ma vale comunque dare un'occhiata a questi prodotti tematizzati. Il Pink Guard Instinct Pro Controller, ispirato alle iconiche uniformi rosa delle guardie della serie, sarà disponibile per l'acquisto a $240 presso Best Buy Drops o Scufgaming.com. Inoltre, è stata creata una serie limitata di controller "Game Over", basati sulle tute dei concorrenti di Squid Game, numerati da 1 a 456 come omaggio ai partecipanti della prima stagione.

Per aggiudicarsi questi controller esclusivi, i fan americani potranno partecipare a diverse iniziative. Il 16 dicembre, presso il Manhattan Mall di New York, si terrà un torneo di Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) Nuketown nell'ambito dell'evento "Squid Game: The Experience". I vincitori riceveranno i controller numerati come premio.

Il gran premio della competizione include:

Un cabinet da gaming alto 1,8 metri ispirato alla bambola di "Un, due, tre, stella" della serie

I controller Pink Guard e Game Over

Una Xbox Series X con controller wireless

Un Lenovo Legion Slim 5 Gen 8

Un ROG Ally X

12 mesi di Game Pass Ultimate

Per chi non potrà essere presente a New York, Xbox offrirà la possibilità di vincere il controller Game Over e il cabinet tramite una diretta su Twitch il 16 dicembre. Inoltre, seguendo e ritwittando il post del concorso sull'account X di Xbox, si potrà partecipare all'estrazione del gran premio (ma non vale per noi fan italiani).