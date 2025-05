La GameChat di Switch 2 richiederà un numero di telefono

Nintendo ha svelato i dettagli della sua GameChat, la funzionalità inedita di Switch 2 (che potete prenotare su Amazon) che promette di connettere amici e familiari durante le sessioni di gioco attraverso tecnologie integrate direttamente nell'hardware. La particolarità che sta catturando l'attenzione dei fan di Nintendo, tuttavia, non è tanto la funzione in sé, quanto i requisiti necessari per attivarla.

Il sistema GameChat di Switch 2 sfrutterà un microfono incorporato nella console stessa, permettendo comunicazioni vocali dirette senza accessori aggiuntivi. Un'apposita telecamera (acquistabile separatamente) consentirà inoltre di effettuare videochiamate tra gli utenti, rendendo l'esperienza multiplayer significativamente più personale rispetto al passato. L'accesso a queste funzionalità avverrà attraverso il misterioso "tasto C" della console, finalmente svelato nei suoi scopi pratici dopo mesi di speculazioni.

Nintendo ha adottato una strategia promozionale che ha fatto parecchio discutere per introdurre questa funzionalità: GameChat, infatti, sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Switch 2 fino al 31 marzo 2026, indipendentemente dall'iscrizione a Nintendo Switch Online. Dopo tale data, diventerà un'esclusiva per gli abbonati al servizio online, seguendo il modello già applicato ad altre funzionalità della attuale Switch.

Analizzando i dettagli nelle note a piè di pagina del sito ufficiale Nintendo dedicato a GameChat, emerge però un requisito fondamentale finora poco pubblicizzato: la registrazione obbligatoria di un numero di telefono associato all'account Nintendo. Questa condizione, presentata come "misura di sicurezza aggiuntiva", prevede un sistema di verifica tramite SMS necessario per configurare la funzionalità di chat. Per i minori, il processo richiederà l'utilizzo di un numero registrato sull'account di un genitore o tutore.

L'obbligo della verifica via telefono, non si limita a specifiche regioni, ma sembra destinato a essere implementato su scala globale. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la misura di sicurezza è già confermata, ma pare che Nintendo manterrà un approccio uniforme a livello internazionale per quanto riguarda le politiche di sicurezza online della sua piattaforma.

Tra le funzionalità accessorie di GameChat, Nintendo ha incluso strumenti di accessibilità come la conversione da testo a voce e i sottotitoli in tempo reale, puntando a rendere la comunicazione più inclusiva possibile. Parallelamente, l'azienda ha rivelato che, previo consenso dell'utente, potrà registrare e conservare temporaneamente video e conversazioni vocali memorizzati sulla console. Questa procedura, giustificata dalla necessità di garantire un "ambiente online sicuro e adatto alle famiglie", verrà attivata esclusivamente nell'ambito del sistema di segnalazione utenti.