Fallout Remastered arriverà mai? Tim Cain dice la sua

L'ondata di popolarità generata dalla serie televisiva di Prime Video ha riacceso l'interesse verso i primi capitoli di Fallout, portando molti appassionati a sognare una versione rimasterizzata dei giochi che hanno dato vita alla celebre saga post-apocalittica. Nonostante le recenti dichiarazioni di Rebecca Heineman sul recupero del codice sorgente dei primi due capitoli abbiano alimentato speranze tra i fan, la realtà si rivela ben più complessa.

Tim Cain, uno dei padri fondatori del franchise, ha infatti smorzato gli entusiasmi, evidenziando una serie di ostacoli che renderebbero estremamente difficile realizzare un remaster fedele e di qualità dei titoli originali. La questione solleva interrogativi non solo tecnici ma anche legali, mettendo in luce le sfide che si celano dietro al recupero di videogiochi storici.

La recente affermazione di Rebecca Heineman, co-fondatrice di Interplay, riguardo al salvataggio del codice sorgente di Fallout 1 e 2 sembrava aver aperto uno spiraglio concreto per future rimasterizzazioni. Tuttavia, Tim Cain ha rivelato un retroscena sconvolgente che mette in dubbio la completezza di tale recupero. Quando lasciò Interplay, Cain fu infatti esplicitamente invitato a non conservare alcuna copia del codice. "Sono arrivato persino a distruggere prototipi e librerie iniziali", ha confessato lo sviluppatore in un video sul suo canale YouTube, "al punto che oggi non riesco nemmeno a compilare alcuni dei miei vecchi progetti personali su cui lavoravo a casa".

Questa rivelazione solleva dubbi sulla reale possibilità che Heineman abbia recuperato l'intero codice sorgente, suggerendo piuttosto che possa trattarsi solo di frammenti incompleti. La disponibilità parziale del codice rappresenterebbe già di per sé un ostacolo considerevole per qualsiasi studio intenzionato a sviluppare una versione rimasterizzata dei primi Fallout, costringendo probabilmente a una parziale riscrittura delle componenti mancanti.

Al di là della questione del codice, Cain ha identificato una serie di problematiche aggiuntive che complicano ulteriormente il quadro. Le licenze musicali rappresentano uno scoglio particolarmente insidioso: nel 1997, quando il primo Fallout vide la luce, nessuno immaginava future rimasterizzazioni, e gli accordi furono stipulati senza prevedere utilizzi successivi del materiale audio. Rinegoziare tali licenze oggi potrebbe rivelarsi proibitivo in termini economici, rendendo necessaria la sostituzione di elementi sonori che hanno contribuito all'atmosfera iconica del gioco.

Tecnologie obsolete e interfacce datate

Le difficoltà tecniche non si limitano al codice e alle licenze. Le cutscene e i filmati di Fallout furono realizzati con formati proprietari che oggi risultano praticamente inaccessibili con gli strumenti moderni. Ricreare questi elementi visivi richiederebbe un lavoro massiccio, con il rischio di alterare l'identità visiva originale tanto cara ai fan. A complicare ulteriormente il quadro, gli strumenti di sviluppo utilizzati per la compilazione del gioco originale sono ormai obsoleti e non più disponibili sul mercato.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i bug storici presenti nel gioco. Secondo Cain, molti dei problemi tecnici che affliggevano Fallout al momento del lancio persistono ancora oggi, essendo troppo complessi da risolvere tramite semplici patch. Una rimasterizzazione dovrebbe necessariamente affrontare e correggere questi difetti strutturali, rappresentando un ulteriore strato di complessità per gli sviluppatori.

L'interfaccia utente rappresenta forse la sfida più significativa in ottica di accessibilità moderna. Il sistema di controllo e navigazione di Fallout, all'avanguardia per l'epoca, risulterebbe oggi estremamente macchinoso e poco intuitivo per i giocatori contemporanei. Riprogettare completamente l'interfaccia mantenendo l'esperienza originale intatta richiederebbe un equilibrio delicatissimo tra innovazione e fedeltà storica.

Nonostante tutte queste difficoltà, l'attuale popolarità del brand Fallout, amplificata dal successo della serie televisiva, renderebbe un remaster dei primi capitoli un'operazione potenzialmente molto redditizia per Bethesda. Resta da vedere se il parziale recupero del codice sorgente possa rappresentare un primo passo verso questo ambizioso progetto o se le parole di Cain abbiano definitivamente sepolto le speranze dei fan più nostalgici.