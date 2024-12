Xbox su PC: Microsoft vuole che sia la casa dei PC gamer e la sfida a Steam è aperta

Microsoft amplia l'offerta di giochi PC sull'app Xbox per Windows, aggiungendo circa 400 nuovi titoli precedentemente non disponibili e introducendo una nuova interfaccia home. L'aggiornamento, annunciato oggi, mira a rendere l'app Xbox il punto di riferimento per i giochi PC, indipendentemente dalla loro appartenenza a PC Game Pass.

Chris Charla, general manager di content curation e programmi di Xbox, ha dichiarato: "All'inizio dell'estate abbiamo iniziato a collaborare con i partner per portare tutti i giochi PC con funzionalità Xbox nell'app Xbox. Siamo entusiasti di vedere quali giochi Xbox arriveranno su PC Windows dai creatori di giochi in futuro e di accogliere quasi 400 titoli che in precedenza non erano individuabili o acquistabili nell'app Xbox".

Tra i nuovi giochi aggiunti figurano titoli di studi giapponesi come Kemco e Kairosoft, oltre a giochi come The Invincible di Double 11. Più di 100 di questi nuovi titoli sono anche Xbox Play Anywhere, consentendo ai giocatori di acquistare una volta e giocare sia su console Xbox che su PC Windows.

In precedenza, non era facile trovare i giochi Xbox Play Anywhere che potevano essere disponibili nel Microsoft Store. La community XboxEra ha compilato liste di giochi mancanti dall'app Xbox, e sembra che Microsoft ne abbia preso nota.

Oltre all'espansione del catalogo, Microsoft sta implementando una nuova interfaccia home per l'app Xbox su Windows. La nuova UI include contenuti in evidenza da PC Game Pass e Microsoft Store, insieme a raccolte di offerte e sconti. È stata aggiunta anche una sezione "jump back in" che permette di riprendere rapidamente i giochi recenti, simile a quanto già disponibile sulle console Xbox.

Questo aggiornamento si inserisce in un più ampio sforzo di Microsoft per migliorare la sua presenza nel mercato dei giochi per PC. L'azienda ha recentemente ridotto la sua commissione dal 30% al 12% per attirare più sviluppatori verso il suo store basato su Windows.

Nonostante questi sforzi, ci sono ancora molti giochi PC con funzionalità di cross-play tra Xbox e PC che non sono presenti nel Microsoft Store o nell'app Xbox. Microsoft sembra ora impegnata a portare un numero ancora maggiore di questi giochi nell'app Xbox.

L'azienda ha annunciato che condividerà ulteriori dettagli sui suoi piani per l'app Xbox alla Game Developers Conference di marzo.