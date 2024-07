Xbox, da oggi GeForce Now è integrato nello store Microsoft

Microsoft e Nvidia rafforzano la loro collaborazione nel settore del cloud gaming. Grazie a un accordo decennale, il servizio GeForce Now di Nvidia viene integrato direttamente nell'Xbox Store.

Gli utenti potranno ora accedere a GeForce Now direttamente dalle pagine dei giochi supportati sul negozio digitale di Xbox. Navigando su Xbox.com, sarà possibile lanciare i titoli in cloud gaming in modo più immediato.

Quando si clicca sul pulsante "gioca nel cloud" nelle pagine dei giochi compatibili, si potrà scegliere tra due opzioni:

Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce Now

Vantaggi per gli utenti

Questa integrazione rappresenta un notevole vantaggio per i giocatori, considerando l'alta qualità dello streaming offerto da GeForce Now. Inoltre, i titoli di Game Pass sono già disponibili sul servizio cloud di NVIDIA, ampliando ulteriormente le opzioni di gioco.

Selezionando GeForce Now si viene indirizzati alla pagina del servizio per giocare online.

L'iniziativa è frutto dell'accordo di partnership siglato tra Microsoft e Nvidia poco prima dell'acquisizione di Activision Blizzard. Questa collaborazione sta portando a una sempre maggiore sinergia tra due sistemi che fino a poco tempo fa erano concorrenti nel settore del cloud gaming.