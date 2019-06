Xbox Scarlett: Phil Spencer rivela se la console avrà il lettore ottico

Xbox Scarlett avrà il lettore ottico? Phil Spencer risolve il nostro dubbio rispondendo in maniera molto chiara e senza rischio di fraintendimenti.

Nella serata di ieri è stato possibile scoprire i primi dettagli su Xbox Scarlett o, come è ufficialmente conosciuta, su Project Scarlett. Come ci aspettavamo, non è stato possibile vedere fisicamente la console, ma solo scoprire parte delle specifiche tecniche e il fatto che gli ingegneri di Microsoft la definiscono “4 volte più potente di Xbox One X”. Non aver visto la console ha però fatto venire un dubbio a molti: Xbox Scarlett avrà un lettore ottico?

Il dubbio è lecito, visto che il mercato si spinge sempre di più verso il digitale e Microsoft ha da poco commercializzato Xbox One S All-Digital Edition che, come il nome lascia ben intuire, non propone un lettore ottico. Phil Spencer è quindi intervenuto sulla questione rivelando che sì, Xbox Scarlett avrà il lettore ottico.

Spencer ha affermato che i giocatori moderni sono sempre più rivolti al digitale, ma questo non significa che non abbiano più i dischi e che non apprezzino acquistarli di tanto in tanto. Con Xbox One S All-Digital Edition Microsoft ha voluto proporre un’alternativa molto chiara, a partire dal nome che non lascia adito a dubbi.

In pratica, si tratta della stessa strategia utilizzata da Sony con PS5. Inoltre, entrambe le console saranno retrocompatibili (feature sulla quale puntano molto per garantire una transizione generazionale più lieve e meno traumatica per l’utenza) quindi è più che naturale che sia presente un lettore ottico.

Noi giocatori potremo spostarci quando vogliamo sulla nuova console senza dover abbandonare la nostra libreria fisica di giochi. Diteci, voi cosa ne pensate? Il lettore ottico per voi è un must, oppure a questo punto potreste farne decisamente a meno e puntare completamente sul digitale e sui servizi?