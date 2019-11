Xbox Scarlett avrà innumerevoli giochi disponibili al lancio, spiega Microsoft

La next-gen è sempre più vicina. Nei prossimi mesi, giunti ormai al 2020, potremo scoprire qualcosa in più su PS5 e su Xbox Scarlett, mentre nel giro di un anno avremo tra le mani le due console. Attualmente si parla molto di specifiche tecniche, tra rumor e conferme, e nuovi servizi e funzioni uniche che saranno aggiunte. A conti fatti, però, nel momento nel quale si deve vendere una macchina da gioco tutto ciò che conta è il parco titoli iniziale.

Per quanto riguarda Xbox Scarlett, è possibile affermare che avrà un grandissimo numero di giochi disponibili al D1. Perché? Grazie a uno dei più grandi vantaggi per una console nel periodo di lancio: la retrocompatibilità. In un’intervista rilasciata ai microfoni di GamesRadar, Matt Booty ha parlato proprio di questo dettaglio.

“Quando investi su un prodotto Xbox, vogliamo essere certi che tu stia portando con te la tua libreria di contenuti creata negli anni. Per questo siamo convinti che ci sia un grande vantaggio con Xbox Scarlett, perché il nostro obbiettivo è fare in modo che ogni gioco che funziona su Xbox One possa essere eseguito su Scarlett. Non devi convertire il gioco a un nuovo sistema operativo, né a differenti API grafiche; stai solo eseguendo un gioco Xbox, giusto? Quindi speriamo che sia un grande vantaggio per quanto riguarda la line up di lancio.” Viene poi confermato che tutti i giochi annunciati di recente, come Grounded e Everwild, saranno giocabili su Xbox Scarlett “al 100%”.

Bisogna sottolineare che anche PS5 sarà retrocompatibile, ma Sony è stata meno chiara o comunque meno interessata a sottolineare questa feature per quanto riguarda la propria console. Microsoft, invece, insiste da tempo, visto anche che si tratta di una delle caratteristiche più apprezzate di Xbox One (ricordiamo che inizialmente la console non era retrocompatibile, è stata un’aggiunta successiva). Diteci, voi cosa ne pensate? I vecchi giochi contano per la line up iniziale?