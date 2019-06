Xbox Scarlett sarà presentata all’E3 2019 secondo alcuni indizi

Una lunga serie di indizi contenuti negli ultimi teaser rilasciati da Microsoft sembra portare dritta all'annuncio di Xbox Scarlett all'E3 2019.

Uno dei segreti di pulcinella del settore videoludico negli ultimi tempi è sicuramente quello riguardante la cosiddetta next-gen. Tutti sanno che esiste, che è oramai prossima, ma nessuno lo vuole ammettere. Stasera molto probabilmente il mistero finirà e Microsoft presenterà la sua attesissima nuova piattaforma di gioco: Xbox Scarlett.

A rivelare tale notizia non sono state le solite indiscrezioni ma bensì lo stesso colosso americano con una serie di teaser. Nel primo era infatti contenuto il codice R 255, nel secondo invece G 36 ed, infine, nel terzo B 0. Un codice alfanumerico all’apparenza senza senso ma che, messo insieme, va a formare la dicitura RGB (255,36,0). Tale codice altro non è che l’identificatore di un colore ben preciso: il rosso scarlatto.

Arrivati a questo punto è decisamente lecito affermare che la next-gen di Microsoft verrà annunciata questa sera durante la conferenza E3 2019 del publisher. Certo, mai dire mai, ma difficilmente si tratta infatti di una coincidenza o di un semplice scherzo: alla presentazione di Xbox Scarlett manca oramai veramente poco.

Se tale conferma seppur indiretta della presenza della console Microsoft alla conferenza Xbox potrebbe per molti essere scontata, quello che stupisce è invece il fatto che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero ben due le console attualmente in lavorazione presso il colosso americano. La prima, nonché la principale, è conosciuta con il nome in codice di Anaconda e comporterà un deciso upgrade sul piano prestazionale rispetto ad Xbox One. A fare maggior scalpore è invece la seconda, chiamata anche Lockart. Lockart sarà infatti una console dedicata interamente al gaming in streaming: una scelta, sempre se confermata, decisamente coraggiosa.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze queste ultime informazioni, in quanto provenienti da semplici voci e perciò non ufficiali. Che ne pensate di questo misterioso codice, anche per voi è oramai confermata la presenza di Xbox Scarlett alla conferenza E3 2019 di questa sera?