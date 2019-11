Xbox Scarlett supporterà la VR? Microsoft risponde

I videogame sono un medium fortemente connesso alla tecnologia e nuovi prodotti tendono ad aprire nuove strade di sviluppo. La realtà virtuale, in particolar modo, può dare l’occasione di creare e vivere esperienze nettamente diverse. Da molti anni le grandi società investono sulla VR, ma ce n’è una che non si è mai avvicinata a essa: Microsoft. La cosa cambierà con l’arrivo di Xbox Scarlett?

Nel 2016, infatti, Phil Spencer aveva affermato che la VR sarebbe arrivata su Xbox One X solo quanto avrebbe smesso di sembrare una raccolta di demo ed esperienze interattive. Oramai, l’ammiraglia di Redmond ha perso l’occasione di proporre il supporto alla realtà virtuale, ma chiaramente Xbox Scarlett potrebbe farlo, esattamente come PS5 supporterà PS VR.

Stevivor ha quindi colto l’occasione del X019 per fare tale domanda a Phil Spencer, il quale ha detto: “Ho alcuni problemi con la VR: isola le persone e io immagino i giochi come qualcosa di unificante, un’esperienza di gruppo. Noi stiamo rispondendo alle richieste dei nostri consumatori e… nessuno sta chiedendo la VR. La maggior parte dei nostri clienti sa che, se desidera un’esperienza di realtà aumentata, ci sono modi per ottenerla. Vediamo quali sono i volumi d’interesse su PC e in altri luoghi.”

Phil Spencer ammette anche che in parte è una questione economica: nessuno “vende milioni e milioni” di unità VR. “Penso che potremmo forse arrivarci. Ma… non è il nostro obbiettivo per ora.” Una risposta estremamente chiara che non lascia adito a dubbi. Diteci, anche voi la pensate allo stesso modo? Credete che la VR sia attualmente un mercato poco interessante e sul quale non conviene puntare?