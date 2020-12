Xbox Series X: ordini dei bagarini annullati da rivenditore UK

Nella scorsa giornata, era giunta la notizia che lo stesso gruppo di bagarini che aveva acquistato circa 3.500 PS5, era riuscito a mettere le mani su 1.000 Xbox Series X (ne abbiamo parlato in questa news). Sembrerebbe che le controverse avventure del gruppo noto come CrepChiefNotify siano destinate a concludersi: il rivenditore Very, con sede nel Regno Unito, ha annullato di fatto gli ordini effettuati dal collettivo.

Ai microfoni di Sky News, l’azienda ha dichiarato quanto segue: “A seguito di un errore tecnico, alcune persone sono state in grado di effettuare ordini per le console PS5 e Xbox Series X per un breve periodo durante la giornata di domenica, tuttavia, questi articoli non sono disponibili e i clienti interessati hanno ricevuto la notifica di annullamento degli ordini. Ci scusiamo per il disagio“. Per la gioia di tutti gli utenti rimasti a bocca asciutta, arriva una prima scossa contro questo fenomeno di sciacallaggio.

Il collettivo ha scaltramente saltato le code virtuali del rivenditore utilizzando un bot in grado di prenotare automaticamente le console, quando esse tornavano disponibili. Una mossa considerata da molti come priva di correttezza e che finalmente è stata arginata. L’unica cosa che effettivamente rattrista un po’, è la probabile cancellazione dell’ordine di alcuni utenti che avevano prenotato la loro console next-gen per allietare le loro giornate di un già difficile periodo natalizio.

Series X e PS5 sono finalmente tra noi, pronte a offrirci tutta la potenza e i contenuti di questa nona generazione videoludica. Entrambe le console offrono una propria visione, con Xbox che allarga ancor di più il suo Game Pass (trovate qui la lista costantemente aggiornata) e PlayStation che punta ancora sulle sue stupende esclusive (ecco la guida ai migliori giochi da giocare al lancio su PS5). Quale console next-gen avete scelto? Siete già riusciti ad acquistarne una? Fatecelo sapere nei commenti!