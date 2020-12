Xbox Series X: gruppo di bagarini ne compra 1.000 da rivendere

Le console next-gen, che si tratti di PlayStation 5 o Xbox Series X, risultano sold-out ovunque. Nel Regno Unito, lo stesso gruppo di bagarini che ha acquistato oltre 3.500 PS5 per rivenderle a un prezzo maggiorato (ne abbiamo parlato in questa news), è riuscito ad acquistare circa 1.000 Series X sempre per lo stesso scopo. CrepChiefNotify, questo il nome del gruppo di bagarini, continua quindi indisturbato nella sua attività ai limiti della correttezza.

Il collettivo, infatti, utilizza un bot per saltare le code negli store virtuali ed acquistare le scorte non appena tornano disponibili. Ciononostante, il gruppo si è difeso dai recenti attacchi dichiarando: “Molti dei nostri membri sono stati licenziati o indeboliti a causa della pandemia. Queste persone sono riuscite a coprire le bollette, a mettere il cibo in tavola e a fornire i regali di Natale ai loro figli. Potrebbe essere un peccato che un bambino non si svegli con una PS5 questo Natale, ma un altro bambino potrebbe svegliarsi senza nulla. Non abbiamo rimpianti“.

Phil Spencer di Xbox si è espresso sull’argomento dichiarando ai microfoni di The Verge quanto segue: “Abbiamo avuto discussioni interne su ciò: ‘Come preservo la mia unità?’ Metterò un po’ di soldi da parte, so che la mia console verrà costruita il 20 gennaio e la riceverò il primo di febbraio” – ha continuato – “Ci sono utenti che lo farebbero oggi“.

Ha aggiunto: “Vogliamo che le persone si sentano come se ci fossero alcune console da acquistare, e non solo il giorno in cui tutti si fiondano per andare a prendere la propria unità“. Siete riusciti ad acquistare Xbox Series X o PlayStation 5 in tempo per il Natale? Fatecelo sapere nei commenti!