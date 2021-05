Xbox Series X|S: svelata la possibile data di uscita di un’esclusiva

L’editore britannico Curve Digital, dietro alla produzione di Neon Giant, The Ascent, ha svelato la probabile data d’uscita di quest’ultimo (che ricordiamo essere un’esclusiva per Xbox Series X|S). A quanto pare, il titolo della software house svedese potrebbe uscire prima del previsto, ovvero il 29 luglio 2021. Dovremmo, perciò, attendere un annuncio dettagliato durante il corso dell’E3 di quest’anno? Dopotutto, manca poco all’evento, che aprirà le sue porte ai giganti dell’industria durante i primi di giugno (cliccate qui per approfondire).

Come tutte le esclusive di casa Microsoft, anche l’action/RPG in salsa cyberpunk debutterà gratuitamente nella libreria di Xbox Game Pass (qui tutti i titoli al suo interno, in costante aggiornamento). Potrete affrontare l’avventura, ambientata nel mondo di Veles, in compagnia di altri tre giocatori, oppure da soli. Anche il comparto narrativo del gioco promette grandi emozioni, simili a quelle viste nel titolo di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, o negli altri prodotti del genere: una potente società decaduta, che lascia dietro alle sue macerie caos ed anarchia.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti riguardo all’attesa esclusiva Xbox Series X|S. Nel frattempo, date un’occhiata anche al nostro articolo dedicato alle probabili immagini trapelate dal trailer di Battlefield 6: cliccate qui per visualizzarlo.

Ecco, qui di seguito, la descrizione del gioco: “The Ascent è un gioco di ruolo d’azione individuale e co-op ambientato in un mondo cyberpunk. The Ascent Group, la società che possiede te e tutti quanti è appena crollata. Ne derivano confusione e caos, la sicurezza e l’ordine sono allo sbando e, senza protezione, ognuno deve cavarsela da solo. Impedisci alle bande e alle aziendale ostili di prendere il controllo e scopri cosa è successo realmente“.