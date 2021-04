E3 2021: l’elenco dei partecipanti tra sorprese ed esclusioni

Nel corso della giornata odierna il sito ufficiale dell’E3 si è aggiornato includendo alcuni dei partecipanti per l’edizione 2021. La kermesse videoludica, infatti, dopo il suo stop nel 2020 a causa della pandemia da COVID-19, si terrà regolarmente in una versione completamente digitale al quale parteciperanno diverse società tra sviluppatori e publisher particolarmente conosciute nell’industria dei videogiochi.

E3

A differenza di altri elenchi, questa volta partiamo dagli assenti. Sappiamo già che Sony con la divisione PlayStation saranno assenti dall’E3 2021. L’avevamo già riportato negli scorsi giorni (qui trovate tutti i dettagli). La scelta non stupisce: il colosso giapponese, insieme ad Electronic Arts, ha oramai scelto palchi diversi da circa due/tre edizioni per presentare nuove IP e dare informazioni sui propri prodotti. Una direzione spinta anche dalla soddisfazione degli azionisti, in particolare per la società di Redwood, premiata con un aumento di valore delle sue stock proprio nel 2019, quando scelse di organizzare EA Play sempre a Los Angeles ma in separata sede.

Tra i partecipanti all’E3 2021 ci sono alcuni nomi scontati, come Xbox che oramai ha fatto di Los Angeles la sua kermesse di punta e Nintendo, che da sempre partecipa all’evento organizzato dall’ESA. Non mancano però le novità: si introduce anche Amazon, con la sua divisione publishing e di sviluppo, mentre tra i colossi troviamo Deep Silver, Epic Games e Capcom. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

Chiaramente l’elenco dei partecipanti è ancora tutto in divenire. Nelle prossime settimane infatti altre società attive nell’industria potranno ritrovarsi aggiunte all’E3 2021. Per ora, ad esclusione appunto della compagnia di Jeff Bezos non ci sono particolari soprese, ma mai dire mai. Soprattutto considerando la popolarità di alcuni giochi arrivati nel corso degli ultimi mesi, tra cui Valheim e Genshin Impact: non sarebbe così tanto sorprendente vedere Coffee Stain e miHoYo aggregarsi all’evento che si terrà dal 12 al 15 giugno 2021.