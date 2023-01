Con l’arrivo delle console di ultima generazione ormai un paio di anni fa, gli appassionati del medium videoludico sono andati incontro all’aumento del prezzo di lancio per alcune esperienze tripla A. La novità non è stata presa bene da molti appassionati, ma stando ai recenti dati di vendita dei titoli più di successo questo aumento non ha fermato troppi videogiocatori dall’acquistare i propri titoli preferiti al day one. In tutto questo, però, anche il mercato digitale, in teoria meno caro, ogni tanto ci propone prezzi parecchio alti; ma a batter tutti è stato un gioco presente sull’Xbox Store.

Ultimamente è sempre più complicato stare dietro a tutte le numerose uscite videoludiche, e per questo è facilissimo perdersi alcune novità degne di nota o esperienze più curiose. Una di queste è stata portata sotto i riflettori da un utente su Reddit, con il gioco in questione che si è distinto non per chissà quali incredibili qualità o idee geniali ma, banalmente, per il prezzo folle a cui sta venendo venduto all’interno dell’Xbox Store.

Il titolo in questione è Ball Race 2: Ramp, e si può trovare sullo store Xbox al prezzo di 2.500 Dollari Canadesi (circa 1.700€). Il gioco è disponibile per le piattaforme Xbox One, Xbox Series X|S e PC con sistema operativo Windows, e da come si può vedere dalle immagini presenti sulla pagina dedicata non sembra essere un granché. Si tratta di un gioco con una forte impronta arcade che, a primo impatto, potrebbe ricordare un cult della generazione PlayStation come Cula World.

È altamente probabile che si sia trattato di un errore, e che probabilmente nelle prossime ore la pagina del gioco sull’Xbox Store verrà aggiornata con un prezzo più congruo. Nel frattempo abbiamo notato che anche nello store Xbox italiano ci si può imbattere in questo titolo dal prezzo esorbitante venduto a 1999,99 €.

