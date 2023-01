Sono nuovamente disponibili nuove scorte della richiestissima PlayStation 5, nella versione con lettore ancora più difficile da reperire. Abbiamo il piacere di informarvi che, infatti, potrete acquistare la console next gen in questione su Mediaworld, senza code e senza sovrapprezzi!

Si tratta di un’occasione più che rara, tenendo presente che potrete acquistarla rapidamente e al prezzo standard, praticamente introvabile. A causa dello shortage provocato dalla pandemia il mercato delle console arranca ancora nel soddisfare l’enorme richiesta di next gen, quindi il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione e portare a casa la vostra PS5 finché siete in tempo!

La PS5 vi assicura una velocità incredibile grazie alla potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato, pensate appositamente per permettere prestazioni mai viste prima su una console. Inoltre, potrete lasciarvi coinvolgere da mondi con un livello di realismo senza precedenti grazie ai raggi di luce simulati singolarmente in ray tracing con risoluzione 4K, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi per PS5 supportati.

