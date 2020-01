Xenoblade Chronicles Definitive Edition, l’uscita sarebbe prevista a maggio

Annunciato nel corso del Nintendo Direct del 4 settembre scorso, Xenoblade Chronicles Definitive Edition è il remake HD per Switch del primo titolo della serie che era apparso originariamente per Wii e che rappresenta sicuramente uno dei migliori JRPG del decennio scorso. Al di là di un miglioramento della risoluzione grafica, la nuova versione avrà anche dei modelli dei personaggi rivisitati in cel shading sia per dare una maggiore coerenza stilistica con gli episodi successivi della serie sia perché, oggettivamente, proprio l’aspetto dei personaggi rappresentava un punto debole della grafica del gioco. Il remake HD avrà inoltre dei contenuti tagliati rispetto alla versione originaria.

Durante l’annuncio, Nintendo si era limitata a parlare di un’uscita nel corso del 2020 ma adesso sembrerebbe anche esserci una data precisa, per quanto non ufficiale. Come riporta il canale YouTube, GameXplain, il rivenditore danese Cool Shop ha inserito sul proprio sito una pagina dedicata a Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Secondo la scheda del gioco, il titolo Monolith dovrebbe arrivare su Switch il 29 maggio 2020.

Si tratta ovviamente di un’informazione non ufficiale ma bisogna comunque tenere presente che spesso i rivenditori hanno effettivamente anticipato l’annuncio di date d’uscita alle quali possono avere accesso con largo anticipo.

Xenoblade Chronicles era originariamente uscito per Nintendo Wii nel 2010 in Giappone e gli utenti occidentali avevano dovuto aspettare oltre un anno per giocarlo in inglese nella versione europea che fu accompagnata anche da un Classic Controller in versione limitata di colore rosso. La versione americana arrivò invece ben due anni dopo l’uscita. Nel 2015, infine, era stata pubblicata anche una versione per New Nintendo 3DS. Ancora nessuna notizia, invece, di un possibile porting di Xenoblade Chronicles X, seguito non diretto del primo titolo apparso per Wii U.