Yoshi-P, produttore di Final Fantasy 14, si scusa per il lancio problematico di Dawntrail

Il produttore di Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, ha recentemente chiesto scusa per alcuni problemi tecnici emersi durante il periodo di accesso anticipato alla nuova espansione del gioco, chiamata Dawntrail. Nonostante l'espansione sia stata ben accolta in generale, alcuni notevoli problemi di performance, in particolare sulla versione per Xbox, hanno spinto Yoshida a pubblicare delle scuse sul sito ufficiale di FF14.

Il problema più grave riguarda la versione Xbox di Dawntrail, che tende a non rispondere durante il passaggio tra diverse aree, come l'uscita da una città o il salto tra località nel campo. Secondo le indagini degli sviluppatori, questo potrebbe essere legato a un problema di frammentazione della memoria. Per ora, consigliano ai giocatori di prediligere mondi meno popolati per cercare di evitarlo, mentre una soluzione definitiva è in sviluppo.

Altri problemi includono anomalie nella riproduzione delle animazioni e nella visualizzazione di alcuni personaggi, nonché un difetto nel meccanismo di congelamento in alcune dungeon, come la raid dell'alleanza nella Torre di Syrcus. Anche per questi problemi, gli sviluppatori stanno lavorando a delle correzioni che verranno implementate con un'imminente patch del client.

"Nonostante i nostri sforzi per correggere e perfezionare la grafica fino all'ultimo momento prima del lancio di Dawntrail, questi problemi sono stati purtroppo identificati tardivamente nel processo. Mi scuso per questo," ha dichiarato Yoshida.

L'espansione Dawntrail, comunque, ha ottenuto un grande successo, con critici che ne hanno elogiato la stabilità dei server, notando che, nonostante le lunghe code di migliaia di persone, l'attesa non è stata eccessivamente lunga.