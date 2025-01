Perché non abbiamo mai avuto un sequel o remastered di Bloodborne? Ora forse lo sappiamo

Hidetaka Miyazaki, il celebre game designer di FromSoftware, potrebbe essere la ragione per cui Bloodborne (acquistabile su Amazon) non ha ancora ricevuto un remake o una remaster. Lo ha rivelato Shuhei Yoshida, ex dirigente di PlayStation, durante l'ultimo episodio di Kinda Funny Games.

Secondo Yoshida, Miyazaki nutre un profondo affetto per Bloodborne, sua creazione, ma il suo attuale successo e i numerosi impegni gli impediscono di dedicarsi personalmente a un suo aggiornamento. "Credo che non voglia che altri lo tocchino", ha affermato Yoshida, aggiungendo che il team di PlayStation rispetta questo desiderio.

Miyazaki, infatti, è attualmente uno degli sviluppatori più in vista del settore videoludico, grazie ai successi della serie Dark Souls e del recente Elden Ring, che ha venduto decine di milioni di copie.

Nonostante l'affetto per Bloodborne, Miyazaki non ha mai confermato progetti concreti per un suo ritorno. In alcune interviste dello scorso anno, ha però suggerito che non vedrebbe male il gioco su hardware di ultima generazione:

"È un gioco a cui siamo molto affezionati, tanto quanto lo sono i nostri fan. Mi rende molto felice vedere che ci sono ancora tante persone così appassionate", ha dichiarato Miyazaki.

Il game designer ha anche sottolineato come le nuove piattaforme potrebbero offrire opportunità interessanti: "Penso che il fatto di avere a disposizione dei nuovi hardware sia chiaramente un elemento che dà valore ai remake. Potrebbero portare cose che non si potevano raggiungere nelle generazioni precedenti".

Nonostante queste considerazioni, al momento non ci sono novità concrete riguardo a un possibile ritorno di Bloodborne, che rimane ancorato alla generazione PlayStation 4. Ma mai dire mai, potrebbe benissimo tornare con la prossima PlayStation e soprattutto arrivare anche su PC, dove troverebbe senz'altro un nutrito gruppo di giocatori pronti ad aspettarlo. Ora è ancora presto per poterci sperare, ma chissà, forse non dovremmo attendere ancora tantissimo.