Zelda Breath of the Darkness: nel 2020 su Nintendo Switch Pro, secondo i rumor

The Legend of Zelda Breath of the Darkness è il nome del nuovo capitolo della serie, in uscita nel 2020 su Switch Pro: questo secondo un rumor.

Le indiscrezioni su Nintendo Switch e sul prossimo capitolo di The Legend of Zelda, ovvero Breath of the Wild 2, si susseguono da tempo. Ora, però, tramite le pagine di 4chan, rimbalzando poi su ResetEra, appare un rumor assolutamente non verificabile, ma estremamente interessante. Il nuovo gioco dedicato all’eroe di Hyrule si chiamerà The Legend of Zelda Breath of the Darkness e sarà rilasciato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 su Nintendo Switch Pro o, come viene definita nel rumor, “Switch 2”.

Il nome lascerebbe intendere che questo nuovo capitolo punterebbe a uno stile molto più oscuro: una minaccia millenaria, secondo la descrizione data dal rumor, si è risvegliata e solo i poteri delle Tri-force possono fermarla. L’uscita su una nuova console permetterebbe di avere un gioco molto più ricco a livello visivo, con più effetti particellari e di luce. Nintendo Switch Pro, inoltre, sarebbe una console esclusivamente fissa che andrebbe quindi a chiudere il cerchio insieme a Lite (solo portatile) e la standard (ibrida).

Non è la prima volta, inoltre, che si specula sull’uscita di The Legend of Zelda Breath of the Darkness (usiamo questo nome, per ora) su una nuova console Nintendo. Gli appassionati hanno infatti notato che Switch è stata rilasciata insieme al primo Breath of the Wild, mentre Lite sarà messa in commercio lo stesso giorno di Link’s Awakening. Pro dovrebbe quindi uscire con Breath of the Darkness, secondo la logica dei fan.

Sottolineiamo che si tratta di un rumor, di base non affidabile, ma in questo caso lo è ancora meno del solito visto che la fonte è 4chan, noto per essere poco credibile. In ogni caso, è bello speculare e provare a immaginare come potrebbero essere il gioco: diteci, a voi piace l’idea di un “Breath of the Darkness” su Nintendo Switch Pro?