Zelda Breath of the Wild: boss finale sconfitto in soli 11 secondi

Boss finali. Nemici spesso enormi e spaventosi o, perlomeno, molto potenti. Sono pensati per darci filo da torcere e molti dei nostri ricordi, sopratutto in campo RPG, sono dedicati a loro: è proprio la capacità di metterci in serio pericolo per minuti e minuti a renderli letteralmente memorabili. Anche The Legend of Zelda Breath of the Wild ha il proprio e, concorderete con noi, non si tratta di uno scontro banale. Un giocatore sembra non essere della stessa opinione e si è lanciato in un’impresa notevole. Attenzione, però, qui sotto ci saranno spoiler sul gioco (come ovvio!).

Come potete vedere nel video condiviso tramite Reddit, disponibile qui sotto, dopo l’introduzione, il giocatore ha avuto bisogno di soli 11 secondi per abbattere Calamità Ganon. In che modo? Per iniziare ha usato il trucco del surf su scudo per attivare un doppio salto sul posto e poi ha mirato con l’arco per fermare il tempo e colpire il boss a mezz’aria in tutta comodità.

Con un totale di cinque frecce, il giocatore ha disintegrato il Ganon: 11 secondi durante i quali il nemico non ha potuto fare assolutamente nulla. Noterete che l’avversario ha metà degli HP all’inizio del combattimento. Se non avete giocato il gioco, sappiate che si tratta di una meccanica regolare e non di un cheat: completando una serie di missioni principali, è possibile attivare dei macchinari antichi che fanno danno al boss prima del combattimento. In sostanza, l’intero gioco è un’enorme preparazione allo scontro finale.

La domanda ora è se qualcuno sarà in grado di migliorare il record, andando sotto i dieci secondi. Ancora più interessante, però, sarebbe scoprire qualcosa sul seguito, annunciato un anno fa durante il Direct tenutosi in occasione dell’E3 2019. Per ora abbiamo a disposizione solo degli interessanti rumor.

Se siete in cerca di qualche esclusiva per Nintendo Switch, allora potete controllare il nostro articolo dedicato.