Zombie Army Trilogy arriva su Nintendo Switch

È indubbio come Nintendo Switch sia stata, ad ormai più di due anni e mezzo dal lancio, una delle console di maggior successo nell’ultimo periodo, grazie all’uscita di numerose esclusive realizzate da Nintendo per la sua piattaforma ibrida.

Manca ormai sempre meno all’uscita di Zombie Army 4 Dead War, previsto per l’anno prossimo rispettivamente su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nonostante ciò, la compagnia di sviluppo Rebellion ha annunciato la Zombie Army Trilogy, che arriverà in futuro su Nintendo Switch e comprenderà tutti e tre i capitoli usciti in precedenza.

La Zombie Army Trilogy arriverà nella fattispecie il prossimo 4 febbraio 2020, nello stesso giorno della data d’uscita di Zombie Army 4 Dead War. La stessa Zombie Army Trilogy, tra le altre cose, conterrà una modalità multiplayer in locale, permettendo quindi a ben 4 giocatori di prendere parte alla partita contemporaneamente. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriore rilascio di materiale da parte della stessa Obsidian, che siamo certi non tarderà a venire nelle prossime settimane.

Nelle ultime dichiarazioni, inoltre, è stato confermato il supporto all’HD Rumble e al Pro Controller. E voi, avete già giocato ai precedenti capitoli della serie? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!