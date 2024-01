20% di sconto sul prezzo di listino per questa bellissima soundbar Bose, altro che cinema!

Una soundbar è capace di arricchire notevolmente la visione di film, serie tv e videogiochi, rendendo i momenti dedicati all'intrattenimento più coinvolgenti e piacevoli. Ebbene, se siete alla ricerca di un modello di altissimo livello non possiamo non consigliarvi la Bose Smart Ultra, uscita da pochissimo sul mercato, potenziata dall'IA e già scontata su Amazon a soli 799,99€ invece di 899,95€!

Bose Smart Ultra, chi dovrebbe acquistarla?

Il prezzo di questo modello potrebbe non essere accessibile a tutti ma è pienamente giustificato, giacché questa soundbar è posizionata ai vertici del mercato; è consigliata, dunque, a chi cerca un'esperienza acustica senza compromessi, capace di arricchire in modo significativo il vostro spazio dedicato all'intrattenimento e avvicinarlo al concetto di autentico "home cinema". La Bose Smart Ultra, infatti, è così potente e performante che può trasformare il vostro salotto in una vera sala cinematografica grazie a un diffusore wireless top di gamma e il supporto della tecnologia Dolby Atmos.

Inoltre, l'audio coinvolgente e potente è ulteriormente perfezionato dal sistema di elaborazione spaziale TrueSpace di Bose, che analizza e processa i suoni per offrire un'esperienza stereo di altissimo livello. Parliamo poi di un modello ideale per chi fatica a comprendere i dialoghi, giacché la Dialogue Mode è appositamente progettata per bilanciare le voci e renderle ultra nitide. Ma le caratteristiche non si fermano qui: è dotata addirittura di assistenti vocali integrati, come Alexa e Google Assistant, che non solo consentono di interagire con la soundbar, ma offrono anche il controllo vocale di altri dispositivi connessi alla rete domotica, come luci e televisore collegato.

Insomma, si tratta di una soundbar che eleverà notevolmente la visione di film e serie TV, oltre a farvi immergere completamente nell'esperienza di gioco su console di ultima generazione. Inoltre, durante il pagamento, avrete la possibilità di scegliere l'opzione di pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo l'acquisto ancora più accessibile. Non possiamo, dunque, non consigliarvela!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

