Prezzo STRACCIATO per la stampante HP OfficeJet Pro! (-40%)

HP OfficeJet Pro è una stampante multifunzione a getto d'inchiostro che vi permette non solo di stampare in bianco e nero, ma include anche funzionalità di scansione e stampa fronte e retro automatica. Potete connettere facilmente la stampante ai vostri dispositivi tramite l'app HP Smart e alla connettività Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Grazie a HP+, ottenete inoltre 1 anno di garanzia supplementare e 6 mesi di Instant Ink inclusi, assicurandovi la consegna di cartucce originali HP direttamente a casa vostra prima che finiscano. Oggi, grazie a una clamorosa offerta Amazon che riduce il prezzo del 40% potete pagarla 164,90€ anziché 274,90€.

HP OfficeJet Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante HP OfficeJet Pro è l'alleata perfetta per chi cerca una soluzione affidabile e versatile per le proprie esigenze di stampa sia a casa che in ufficio. Grazie alla sua multifunzionalità, è ideale per professionisti e studenti che necessitano non solo di stampare documenti ad alta qualità, ma anche di scannerizzare e fare copie con facilità. La connettività avanzata permette di stampare da pc, smartphone e tablet attraverso l'app HP Smart, rendendola una scelta ottima per chi predilige la praticità e l'efficienza. Con capacità di stampa fronte e retro automatica e supporto a una vasta gamma di formati di carta, soddisfa anche le necessità di piccoli uffici con esigenze di stampa variabili.

Per gli eco-consapevoli e coloro che cercano di ridurre i costi di gestione senza sacrificare la qualità, questa stampante offre anche il vantaggio di 6 mesi di servizio Instant Ink incluso, permettendo di risparmiare fino al 70% sui costi dell'inchiostro. Inoltre, l'acquisto comprende un anno di garanzia supplementare, offrendo tranquillità e supporto nel lungo termine. Coloro che valutano la sicurezza e l'affidabilità saranno rassicurati dalle misure di sicurezza dinamica integrate, che garantono l'uso delle sole cartucce originali HP, assicurando prestazioni ottimali e mantenendo la stampante protetta nel tempo. Pertanto, la stampante HP OfficeJet Pro è consigliata a chi cerca una soluzione di stampa completa, affidabile e conveniente.

In conclusione, la stampante HP OfficeJet Pro è una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e multifunzionale, in grado di adattarsi a varie esigenze di stampa con una qualità eccezionale. L'offerta inclusa di 6 mesi di Instant Ink e l'anno di garanzia supplementare con HP+ rappresentano un valore aggiunto notevole, rendendola un'opzione conveniente a lungo termine. Oggi, grazie a un super sconto Amazon che riduce il prezzo del 40% potete portarla a casa per 164,90€ invece che 274,90€.

Vedi offerta su Amazon