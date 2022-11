Se siete alla ricerca di una lavatrice Samsung dotata di intelligenza artificiale, di tecnologie che garantiscono un lavaggio rapido e di un’ottima igienizzazione tramite vapore, questa offerta Mediaworld ha dell’incredibile. In occasione del Black Friday, infatti, il portale propone la Samsung WW80T734DWH a soli 479,00€ invece di 1.179,00€, a seguito di un imponente sconto del 59%, che si traduce in un risparmio netto di 700€.

Vogliamo ancora una volta soffermarci sul prezzo di 479,00€, poiché è molto più basso di qualsiasi altro store rendendo, di fatto, questo un vero e proprio affare, tra i migliori di tutto il Black Friday. Un’occasione così non capita tutti i giorni ed era difficile aspettarsi uno sconto del genere anche durante il periodo più conveniente dell’anno, motivo per cui consigliamo caldamente di non indugiare troppo ma di prendere subito una decisione, onde evitare di imbattersi nell’esaurimento scorte e perdere, forse per sempre, questa incredibile occasione.

Assodato che si tratta di uno sconto fuori dalla norma, scopriamo ora gli altri motivi che dovrebbero spingervi ad acquistare questa lavatrice piuttosto che un’altra. Come anticipato nell’introduzione, parliamo di un elettrodomestico smart capace, tramite dei sofisticati algoritmi, di comprendere le vostre esigenze di bucato, per poi impostare o suggerirvi i programmi di lavaggio più adatti a voi. Questi sono tantissimi e vanno dall’ecolavaggio, che garantisce risultati buoni anche a basse temperature, fino al vapore igienizzante, che rimuove anche lo sporco più ostinato, oltre ai batteri e allergeni.

Con la speciale funzione Turbo+, la Samsung WW80T734DWH porterà poi a termine il lavaggio in tempi rapidi, senza comprometterne la qualità, cosa che invece avviene su altri modelli di fascia pari o inferiore. Per garantire ciò, Samsung ha fatto in modo che il detersivo venga premiscelato con le bolle d’aria, creando una schiuma attiva che agisce sin dal primo minuto di lavaggio, lasciando poi alla rotazione dinamica del cestello il compito di ottimizzare il tutto, per risultati rapidi e soprattutto per un trattamento delicato sui capi. Insomma, una lavatrice di un certo livello, a cui non manca un motore Digital Inverter, garantito per ben 20 anni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

