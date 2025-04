Se siete alla ricerca delle migliori offerte tech di aprile, il marketplace di AliExpress rappresenta una delle destinazioni più interessanti per cogliere promozioni imperdibili. In questo periodo dell’anno, il portale propone una serie di sconti esclusivi su articoli ad alta tecnologia che spaziano dall’audio immersivo al gaming portatile, passando per componenti PC, smartphone di ultima generazione e notebook da gaming. È il momento perfetto per aggiornare il proprio setup tecnologico, sia per esigenze professionali che per l’intrattenimento personale.

AliExpress è ormai noto per offrire prodotti hi-tech a prezzi competitivi, ma durante le campagne promozionali stagionali come quella di aprile, il risparmio diventa ancora più rilevante. Ciò che distingue questa selezione è l’eccellente rapporto qualità-prezzo: si va da dispositivi altamente performanti come il Google Pixel 9, in offerta a poco più di 500 euro, fino a una soundbar Dolby Atmos da 740W, perfetta per chi desidera trasformare il proprio salotto in un home cinema. L’ampia varietà consente di rispondere a esigenze differenti, dal gamer più esigente all’utente che cerca una soluzione performante per lavorare da remoto.

In questa guida vi presentiamo sette articoli tech da acquistare su AliExpress ad aprile, scelti per l’elevata qualità costruttiva, le caratteristiche tecniche di spicco e soprattutto per i prezzi ribassati proposti in occasione delle offerte mensili. Ogni prodotto è accompagnato da una descrizione dettagliata per aiutarvi a valutare la convenienza dell’acquisto e comprendere le potenzialità di ciascun dispositivo. Che siate interessati a potenziare il vostro PC, a sostituire il vecchio smartphone o a regalarvi una console per il tempo libero, questa selezione ha qualcosa da offrirvi.

7 articoli tech da acquistare nelle offerte di aprile su AliExpress

Soundbar Ultimea Nova S90 7.1.4 da 740W

La soundbar Ultimea Nova S90 offre un'esperienza audio immersiva grazie alla configurazione 7.1.4 canali e al supporto per Dolby Atmos. Con una potenza di picco di 740W, è dotata di 12 driver avanzati, inclusi 5 unità full-range, 2 altoparlanti laterali, 4 driver up-firing e un subwoofer wireless da 8 pollici. Questa soundbar è ideale per trasformare il vostro salotto in un vero e proprio cinema domestico, offrendo un suono spaziale coinvolgente. ​

Dissipatore a liquido AIO Thermalright Aqua Elite 360 ARGB

Thermalright Aqua Elite 360 ARGB è un dissipatore a liquido AIO che combina prestazioni di raffreddamento elevate con un'estetica accattivante grazie all'illuminazione ARGB. Dotato di tre ventole da 120 mm con velocità fino a 1550 RPM, garantisce un flusso d'aria ottimale e una rumorosità contenuta. La pompa, con una velocità massima di 3300 RPM, assicura un'efficace dissipazione del calore, rendendolo adatto anche per CPU ad alte prestazioni. ​

AMD Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7700 è un processore desktop con 8 core e 16 thread, basato sull'architettura Zen 4. Con una frequenza base di 3,8 GHz e una frequenza boost fino a 5,3 GHz, offre prestazioni eccellenti sia in ambito gaming che produttivo. Include il dissipatore Wraith Prism con illuminazione RGB, rappresentando un'ottima scelta per chi desidera assemblare un PC potente senza compromessi. ​

Google Pixel 9

Google Pixel 9 si distingue per le sue capacità fotografiche avanzate e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Equipaggiato con il chip Tensor G4, offre funzionalità AI come l'editing fotografico intelligente e la creazione di immagini da prompt testuali. Il display OLED da 6,3 pollici garantisce colori vividi e neri profondi, mentre la batteria da 4700 mAh assicura un'autonomia prolungata. ​

realme 14 Pro Plus

Realme 14 Pro Plus è uno smartphone che combina prestazioni elevate e design raffinato. Dotato del processore Snapdragon 7s Gen 3, supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ideale per un'esperienza di gioco fluida. La batteria da 6000 mAh con ricarica rapida 80W SUPERVOOC garantisce un utilizzo prolungato senza interruzioni. Inoltre, offre una tripla fotocamera Sony e una resistenza all'acqua certificata IP69. ​

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED rappresenta un'evoluzione della console ibrida di successo. Il nuovo display OLED da 7 pollici offre colori più vividi e un contrasto superiore, migliorando l'esperienza di gioco sia in modalità portatile che da tavolo. Con 64 GB di memoria interna, un supporto regolabile più ampio e un dock con porta LAN integrata, è la scelta perfetta per chi cerca versatilità e qualità. ​

Acemagic AX16 Pro

ACEMAGIC AX16 Pro è un notebook gaming che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM e un SSD NVMe da 512 GB, garantisce prestazioni elevate per il gaming e la produttività. Il display Full HD da 16,1 pollici offre un'ampia area di visualizzazione, mentre la tastiera retroilluminata e il supporto per Wi-Fi 6 completano un pacchetto ideale per i giocatori in movimento.

