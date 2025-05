Questo mini PC è perfetto per il vostro ufficio e costa SOLO 169€!

Se state cercando un Mini PC potente e compatto per la vostra postazione da lavoro o per l'home entertainment, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per BOSGAME E2 merita senza dubbio la vostra attenzione. Questo mini PC, equipaggiato con Windows 11 Pro Business, è disponibile al prezzo di soli 269€, con uno sconto del 4% rispetto al prezzo mediano di 279€. Ma l'offerta diventa davvero imperdibile grazie al coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, che vi permette di ottenere un ulteriore sconto di 100€, portando il prezzo finale a soli 169€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

BOSGAME E2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante di BOSGAME E2 è il processore AMD Ryzen 5 3550H, una CPU quad-core con otto thread e frequenza massima fino a 3.7GHz, capace di offrire prestazioni significativamente superiori rispetto ai più diffusi Intel N97 e N100. Questo si traduce in una maggiore reattività, fluidità nell'esecuzione di più applicazioni contemporaneamente e un miglior supporto anche per compiti più esigenti, come la gestione di software professionali o il multitasking intensivo.

La dotazione di memoria include 16GB di RAM DDR4 distribuiti su due moduli da 8GB, espandibili fino a 32GB, accompagnati da un SSD NVMe PCIe 3.0 da 512GB, che garantisce avvii rapidissimi del sistema operativo e delle applicazioni, oltre a tempi di caricamento ridotti. Non è previsto l'alloggiamento per hard disk da 2.5", ma la configurazione attuale è più che adeguata per la maggior parte degli utilizzi.

In termini di connettività, BOSGAME E2 si distingue per il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, assicurando una connessione wireless veloce e stabile anche in ambienti affollati. La sezione video offre la possibilità di collegare fino a tre monitor 4K@60Hz grazie a due porte HDMI 2.0 e una Type-C, rendendolo perfetto anche per chi necessita di un'ampia area di lavoro digitale.

L'affidabilità è infine garantita da una garanzia di due anni e da un supporto tecnico disponibile 24/7, rendendo BOSGAME E2 una scelta ideale per uso professionale o domestico. A soli 169€, grazie al doppio sconto Amazon, si tratta di un'opportunità eccezionale per portarsi a casa un mini PC versatile, potente e moderno. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

