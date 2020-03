8 elettrodomestici per ravvivare il tuo modo di cucinare

Con l’emergenza in cui versa il nostro paese e il conseguente obbligo a restare in casa, ormai, già da diverse settimane, ne viene da sé che certe velleità, soprattutto gastronomiche, si siano ormai limitate a due principi: il primo è quello relativo a ciò che si ha in casa, il secondo a quello che è possibile ordinare tramite i servizi ancora attivi di food delivery. Intendiamoci: non suggeriamo a nessuno di fare scorte da “fine del mondo”, visto l’efficiente servizio offerto dai supermercati di tutto il paese, ancora attivissimi nel rendere disponibili praticamente tutti i generi alimentari, tuttavia è comprensibile che molti, nel tentativo di evitare code prolungate di uscire di casa il meno possibile, abbiano a disposizione in casa una spesa sostanziosa ma poco variegata, dettata prettamente dalla conservazione e dalla deperibilità dei cibi.

Noi di Tom’s, lo abbiamo ribadito più volte, suggeriamo a tutti di stare a casa al sicuro, ed il nostro obiettivo – già da tempo – è quello di cercare di rendere la reclusione tra le mura domestiche il più leggera possibile. La qual cosa tentiamo di effettuare sia tramite il nostro ricco compendio di articoli e live Twitch (il calendario è fitto, venite a farci compagnia!), sia attraverso la proposta di idee per utilizzare al meglio il tempo a disposizione… e la noia. Parlando di cibo, ci è quindi venuta un’idea: non potremo proporci con ricette e preparazioni sopraffine, ma perché non suggerirvi qualche elettrodomestico che, ad oggi, vi era sembrato superfluo se non inutile? Molti di essi permettono preparazioni diverse dal solito, con vantaggi dal punto di vista dell’impiego del tempo libero, ma anche della variazione alle solite ricette di tutti i giorni. Ne è venuta fuori una piccola lista, con articoli consigliati e dai prezzi abbordabili, con riferimento a due dei principali rivenditori del settore, ovvero eBay e Amazon che, al netto dell’emergenza, riescono ancora a spedire con tempi di consegna accettabili e prezzi al di sotto della media. Perché, in fondo, che c’è di più terapeutico, se non catartico, che di una divertente e deliziosa sessione di cucina?

La macchina dei pop-corn

Tra Netflix, Disney+ e tutti gli altri servizi annessi, tanti di noi stanno passando la propria serata tra un film ed una serie tv, trasformando questa quarantena forzata in un’ottima occasione per fare binge watching di tanti prodotti dell’intrattenimento lasciatisi alle spalle. Un’esperienza da cinema richiede, però, qualcosa in più oltre ad una TV grandiosa ed un impianto acustico di tutto rispetto, e quel qualcosa sono i pop-corn! Salati, dolci, spolverati di cacao o aromatizzati con le spezie, i pop-corn sono un must per godersi al meglio qualunque film e serie tv. Il nostro suggerimento? Con la macchina dei pop-corn ad aria calda della linea Party Time di Ariete non solo avrete mais scoppiettante ogni volta che volete, ma vi porterete a casa anche un oggetto di arredo dal design vintage ed accattivante!

Forno Pizza

Regina del sabato sera, sua maestà la pizza è indubbiamente uno dei piatti più del nostro paese e nel mondo. Molti di noi scalciano già all’idea delle innumerevoli pizze con cui ci sazieremo quando l’emergenza sarà rientrata e, per ora, tocca accontentarsi solo dell’asporto, lì dove ancora è disponibile. Certo, spesso i tempi di attesa sono lunghi e, soprattutto nel fine settimana, si corre il rischio di ordinare una pizza per poi attendere anche un paio d’ore prima del proprio turno di consegna. Una situazione scoraggiante, ma a cui c’è un pratico rimedio: con il Forno Pizza Ariete 909, cuocere la pizza in casa con risultati più che buoni è un attimo! Alimentata a corrente e con un diametro di ben 33 cm, dispone di una piastra refrattaria e di un ampio coperchio bombato che si rende utile non solo per la pizza, ma anche per la cottura di carne, fritti, pane e tanto di più! Con una temperatura massima di ben 400°, la cottura è rapida ed i risultati sono ottimi: pizze croccanti e ben cotte in appena 4 minuti di attesa!

Raclettiere

Quella della raclette è una tradizione svizzere tipica del Canton Vallese che si è prima diffusa in Francia, e poi nel resto d’Europa. Non è una ricetta vera e propria, quanto invece un metodo di preparazione che consiste nella cottura di formaggio filante su di piastra riscaldata a fuoco vivo, che viene poi spalmato sul pane o che si utilizza come copertura di carne e salumi. Sostanzialmente l’estasi dell’amante del formaggio che, grazie a diversi marchi di punta nel settore degli elettrodomestici da cucina, ha compiuto il definitivo passo dalle cucine dei ristoranti a quelli di casa. Una “raclettiere” (o raclettiera per alcuni), è sostanzialmente una piastra a induzione con diversi scompartimenti antiaderenti, in cui si lascia sciogliere il formaggio per animare un pasto familiare sfizioso e diverso dal solito. Le moderne raclettiere dispongono inoltre di ulteriori piastre calde, talvolta affiancate, talvolta sovrapposte, con cui cuocere al contempo anche hamburger, carni varie, salumi e verdure. Noi vi consigliamo il modello Princess 6 Party Grill, sia per il rapporto qualità/prezzo, che per l’ottima disposizione delle piastre che permette la cottura simultanea di un gran numero di pietanze.

La cuoci riso

Un must della cultura gastronomica asiatica, la cuoci riso è sostanzialmente una pentola a vapore destinata – almeno in origine – all’esclusiva cottura del riso: alimento fondamentale di gran parte del continente Asiatico, isole incluse. Arrivata nel resto d’europa già negli anni ’80, la pentola cuoci riso è l’ideale non solo per chi ha bisogno di avere riso cotto in poco tempo, ma anche per la cottura al vapore di verdure e, perché no, ravioli, gnocchi o pesce. Perfetta per chi ha esigenze alimentari sani e con cotture prive di grassi, la cuoci riso è perfetta anche per chi ha la passione del sushi e desidera replicare in casa l’esperienza gastronomica tipica della cucina giapponese, la cui cottura del riso al vapore è parte fondamentale della preparazione di un buon sushi. Noi vi suggeriamo l’ottimo rapporto qualità/prezzo offerto dalla Russell Hobbs 19750-56. Una pentola straordinaria, con una capienza di ben 1,8 litri (circa 10 tazze di riso) e provvista anche di un contenitore antiaderente rimovibile, un vassoio per la cottura a vapore di pesce/verdure, spatola e misurino e lo spegnimento di fine cottura.

Piastra per waffle e sandwich

Fino a qualche anno fa, in quasi ogni casa del paese c’era una piastra elettrica. Un dispositivo comodissimo per chiunque abbia la passione per il pane tostato o quella per i sandwich ben farciti e croccanti. Le piastre elettriche sono però dispendiose e non sempre sono comodissime da pulire, sicché la moda dei “toast” è passata e con essa quella delle piastre. Oggi però una piastra elettrica può fare la differenza, sia perché vi permette, ad esempio, di rendere fragrante il pane rimasto inconsunto dal giorno prima, sia perché può trasformarsi in uno strumento per arricchire in modo sfizioso qualunque momento della giornata dalla colazione alla cena. Grazie alla piastra Aigostar Rubik 30JVU da 750W, potrete, infatti, non solo scaldare il pane, fresco o in cassetta, ma anche preparare toast, sandwich e waffle! Il design è semplice e funzionale e le piastre interne sono antiaderenti e completamente smontabili, permettendovi non solo di selezionare la “forma” più comoda per le vostre esigenze, ma anche di lavare il tutto in modo semplice e veloce.

Piastra per crepes

Leggera, profumata e perfetta per accompagnare ripieni dolci e salati, la crepes è sempre un’idea sfiziosa da sfruttare in cucina, non solo perché la preparazione è estremamente rapida, ma perché la sottile e deliziosa sfoglia si può prestare anche ad idee fuori dal comune. Avete mai provato, ad esempio, a sviluppare una torta fatta di crepes semplicemente sovrapponendole ad una golosa farcitura? Oppure ad usarle come sostitutivo della tipica sfoglia all’uovo per la preparazione di cannelloni ripieni? Le crepes sono duttili e deliziose e sebbene prepararle in padella sia semplice, talvolta si può rischiare che esse siano troppo spesse o che si attacchino rovinosamente. Una piastra per crepes, dunque, può fare sempre comodo, specie se poi ha la qualità della Ariete Crepes Maker, dal design deliziosamente vintage e con una piastra riscaldata antiaderente ed a prova di graffio.

Frullatore a bicchiere

Altro articolo molto in voga negli anni passati e poi lentamente sparito dalle cucine di tantissime persone, il frullatore è oggi più che mai un alleato prezioso, non solo per chi ama condurre uno stile di vita sano a base di fruttali proteici o a base di frutta, ma anche per chi adora sorseggiare frappe e cocktail di varia natura. Sicuramente non è l’attrezzo che, in questa lista, si presta alle preparazioni più elaborate, ma può diventare un alleato prezioso per la preparazioni di granite o aperitivi fatti in casa, specie se si sceglie di puntare a prodotti solidi e performanti come l’Imetec BL4 500, capace sia di frullare che di tritare il ghiaccio. Costituito da un ampio bicchiere da 800 ml, grazie alle sue solide lame in acciaio a 2 Velocità, permette di frullare rapidamente qualunque cosa con risultati davvero eccezionali!

La Planetaria

Unico articolo di questa lista decisamente al di sopra della soglia psicologica dei 50 Euro, la planetaria altro non è che un elettrodomestico per la preparazione di impasti e simili, generalmente utilizzato nelle cucine e nelle pasticcerie professionali. Dotata di una ciotola spesso molto ampia e di un motore potente, in grado di impastare anche le preparazioni più dure, la planetaria è un articolo che non è alla portata di tutti ma che, con un po’ di sperimentazione e pratica, può fare una differenza enorme in cucina. Dal pane ai dolci, passando per creme, ripieni, salse, una planetaria è un utensile fondamentale per la buona riuscita di innumerevoli preparazioni che, fatte in casa, vi permetteranno di ripagarla in poco, pochissimo tempo. Poiché si tratta di un prodotto di alto livello, acquistarne una da poco non ha senso, ed il nostro consiglio è quello di puntare direttamente al top del mercato la cui differenza di prezzo con la concorrenza, per altro, è spesso ridicola: stiamo ovviamente parlando della planetaria KitchenAid Classics, dotata di ben 10 velocità e con una ciotola dalla capienza di ben 4,3 litri! Perché scegliere KitchenAid? Non solo per la qualità del marchio, tra i must della cucina professionale, ma anche e soprattutto perché si tratta di una delle pochissime che, grazie all’acquisto separato di diversi accessori, può trasformarsi facilmente in un frullatore, in una macchina per la pasta, in un affetta verdure e non solo. Si tratta quindi di un elettrodomestico polifunzionale, la cui solidità vi permetterà di utilizzarlo per anni, anche con uno smodato uso quotidiano!

