A Hong Kong arriva il primo digital trust per custodire risorse digitali

IX Swap è un market maker automatizzato di finanza decentralizzata (DeFi) e un pool di liquidità per token di sicurezza e azioni tokenizzate. La piattaforma IX Swap facilita il trading di token di sicurezza attraverso custodi e broker di sicurezza autorizzati.

La partnership – una delle prime mosse per istituzionalizzare la custodia, la registrazione e la custodia di azioni tokenizzate e token di sicurezza su piattaforme DeFi – vedrà First Digital Trust fornire servizi patrimoniali, monitoraggio, regolamento e riconciliazione delle transazioni patrimoniali, ha detto l’annuncio. “Questa collaborazione consentirà la corretta custodia, la corretta registrazione e custodia delle attività con servizi finanziari sicuri, accessibili e integrati, colmando al contempo il divario tra DeFi e CeFi per portare liquidità nel mercato STO e fornire accesso a questa classe di attività non sfruttata”, ha dichiarato S. Alice Chen, co-fondatrice e consulente generale di IX Swap, in una nota.

La tokenizzazione e le risorse tokenizzate sono emerse come tendenze quest’anno. Il potere della tokenizzazione può trasformare radicalmente il tessuto del sistema finanziario, ha dichiarato Piyush Gupta, CEO di DBS Bank di Singapore, all’inizio di quest’anno. A giugno, DBS ha emesso la sua prima offerta di token di sicurezza – un bond digitale da 15 milioni di dollari (11 milioni di dollari) – sullo scambio digitale DBS.

Un token di sicurezza è un asset digitale che rappresenta la proprietà legale di un asset come azioni, immobili o obbligazioni. Un token azionario è una rappresentazione digitale di azioni ancorate al valore del titolo pertinente. Le azioni tokenizzate hanno attirato l’interesse degli investitori e degli scambi di criptovaluta in quanto consentono la proprietà frazionaria delle azioni e possono essere scambiate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con operazioni regolate all’istante.

Lo scambio di criptovaluta binance, che offriva azioni tokenizzate di società come Tesla e Coinbase, ha ridotto il supporto per i token azionari all’inizio Binance.com di quest’anno dopo aver attirato l’ira dei regolatori dal Regno Unito alla Germania a Hong Kong sul fatto che abbiano violato le leggi sui titoli.

“DeFi sta assistendo a un’immensa crescita in Asia, ma poiché è uno spazio nascente, richiede soluzioni più regolamentate e conformi per diventare più ampiamente e con fiducia adottate”, ha dichiarato Gunnar Jaerv, COO di First Digital Trust, in una nota. “Non vediamo l’ora di aiutare IX Swap a garantire che gli investitori possano negoziare con fiducia token di sicurezza e portare maggiore liquidità negli ecosistemi azionari tokenizzati”.