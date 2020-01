Acer B250i, nuovo proiettore portatile Full HD

Al CES 2020 Acer ha annunciato il proiettore a LED portatile B250i con Studio Sound. Si tratta di una soluzione Full HD dal design compatto per poterlo portare in viaggio (misura 200 x 200 x 88 mm e pesa 1,45 chilogrammi). È dotato di due altoparlanti da 5 watt con driver passivi accompagnati dalle tecnologie Waves Maxx Audio e Acer TrueHarmony per assicurare un audio di qualità.

Acer B250i supporta la messa a fuoco automatica e offre una luminosità di 1.000 ANSI lumen, garantendo una proiezione bilanciata e con una buona saturazione. L’azienda taiwanese parla anche di un rapporto di contrasto di 5.000:1 e una copertura del 120% dello spazio colore Rec. 709.

Il modulo LED del B250i garantisce fino a 30.000 ore di funzionamento, eliminando la necessità di sostituire spesso le lampade a base di mercurio, risparmiando sui costi e riducendo l’inquinamento ambientale.

Numerose opzioni di connettività wireless e cablata lo rendono “100% plug and play”. Il mirroring dello schermo wireless è disponibile sia agli utenti Android sia a quelli iOS tramite Wi-Fi; una porta HDMI standard consente la connessione e la visualizzazione di contenuti da un desktop o da un notebook.

Sono inoltre disponibili porte USB di Tipo C (per visualizzazione e ricarica) e di tipo A, che supportano l’uscita video sia per smartphone che per PC. B250i è pronto all’uso e non richiede software aggiuntivi per il mirroring dello schermo o la riproduzione multimediale diretta.

Il proiettore Acer B250i sarà disponibile nell’area EMEA nel mese di aprile a partire da 699 euro.