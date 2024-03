Prezzo TOP su questo proiettore 4K! -80€ con COUPON SCONTO

Se siete alla ricerca di un nuovo proiettore per aumentare il vostro intrattenimento domestico, questo modello Yaber con supporto Wi-Fi, Bluetooth e 5G, con risoluzione nativa 1080p e luminosità di 9800 lumen, è attualmente in offerta su Amazon. Questo modello supporta la risoluzione 4K, garantendo una qualità tre volte superiore rispetto ai proiettori standard 720p. Inoltre, offre una correzione trapezoidale a 4 punti e una funzione di zoom digitale. Grazie al coupon disponibile sulla pagina, potete approfittare di uno sconto di 80€ sul prezzo originale di 199,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto di 80€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 14 marzo, salvo esaurimento.

Proiettore 4K Yaber, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo proiettore Yaber è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di cinema in casa che desiderano un'esperienza di intrattenimento superiore con il massimo comfort. Con una risoluzione nativa di 1920x1080p, 9800 lumen di luminosità e un rapporto di contrasto di 15000:1, questo proiettore è l'ideale ideale per chi ricerca il massimo in termini di chiarezza e dettagli. La compatibilità con il formato 4K e la tecnologia di miglioramento dell'immagine rendono questo proiettore ancora più invitante, infatti è adatto sia per i puristi del cinema che per chi ama immergersi in lunghe sessioni di gaming grazie alla possibilità di connessione a console come Xbox e PS5.

Per gli amanti della tecnologia, questo proiettore Yaber offre tutto ciò che si può desiderare. La proiezione dello schermo wireless e il supporto 5G assicurano una trasmissione dell'immagine super fluida, ideale per lo streaming di film e serie TV e per condividere contenuti direttamente da dispositivi iOS e Android. La correzione trapezoidale a 4 punti e la funzione zoom digitale aiutano di chi cerca una configurazione flessibile, permettendo di adeguare l'immagine a qualsiasi ambiente.

Al costo di soli 119,99€, questo proiettore offre caratteristiche avanzate che lo rendono una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di home cinema di alta qualità. La sua facilità d’uso e di configurazione, le funzionalità altamente tecnologiche e la lunga durata offrono un notevole valore aggiunto.

Vedi offerta su Amazon