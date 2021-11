Acer e Canon, insieme per un adrenalinico evento in pista

Lo scorso mercoledì siamo stati ospitati da Canon Italia e ConceptID, il marchio di Acer dedicato ai creator, in occasione dell’adrenalinico evento in pista TheUltraRace organizzato per mostrare, sul campo, le peculiarità del sistema EOS R del marchio fotografico giapponese. Durante lo svolgimento dell’evento, è stato possibile catturare immagini con le numerose macchine fotografiche Canon messe a disposizione dall’azienda e, successivamente, gestire tutto il flusso di file con i dispositivi Acer di ultima generazione.

La sinergia con Acer è stata fondamentale, in quanto ci ha consentito di analizzare sin da subito gli scatti catturati, effettuare una leggera post-produzione e salvare infine il contenuto. Più in dettaglio, durante TheUltraRace, abbiamo provato le potenzialità del sistema mirrorless full frame di fascia alta di Canon con i modelli EOS R3, EOS R5 e infine EOS R6; mentre EOS R3 rappresenta il modello più all’avanguardia della gamma con caratteristiche direttamente ereditate dalla rinomata serie EOS-1, EOS R5 e EOS R6 si posizionano ugualmente nel settore dei professionisti ad un prezzo però più contenuto.

Come anticipato, al fine di analizzare in dettaglio gli scatti, Acer ha messo a disposizione le proprie workstation mobili ConceptID 3, Concept D 3 Ezel e ConceptID 7, configurate con la più recente tecnologia disponibile sul mercato. Per chi non lo sapesse, si tratta di veri e propri sistemi portatili da lavoro, con tantissima potenza a disposizione e, naturalmente, uno schermo capace di riprodurre fedelmente tutti i colori e tonalità, un aspetto più che fondamentale per i professionisti del settore.

Nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli, la pioggia ha reso, fotograficamente parlando, la giornata ancora più emozionante enfatizzando le doti del sistema a messo a fuoco e la resa delle ottiche a disposizione. Infatti, le condizioni meteo avverse non hanno smorzato il nostro entusiasmo; anzi ci hanno permesso di mettere a dura prova sia la EOS R3, nuovissima ammiraglia mirrorless di Canon, che la EOS R5 e la EOS R6, abbinate a tutti gli obiettivi RF messi a disposizione, dai grandangolari ai super tele, come il 400mm f2.8 e il 600mm f4, fino al 800mm f11.

Tutte le fotocamere si sono comportate egregiamente: non una sola foto sfocata delle Ferrari e delle Lamborghini che sfrecciavano a pochi metri da noi; nemmeno le nuvole d’acqua alzate hanno ingannato la messa a fuoco automatica (sulla R3 è di 0,03 sec.e fino a -7,5 EV), in zooming e panning con scatti a 30fps, che è rimasta saldamente ancorata al soggetto, grazie alla funzione di tracciamento dei veicoli e alla tecnologia di Eye Control AF.

Ringraziamo Canon, Acer e Sandisk per averci invitato a TheUltraRace alla Pista di Arese.