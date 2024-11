Acquista i prodotti Danone e prova a vincere una Nintendo Switch!

Per gli appassionati del mondo Pokémon e gli amanti dei prodotti Danone, è arrivata un’occasione imperdibile: il concorso "Un carico di premi con Pokémon". Grazie a questa iniziativa, potrete tentare la fortuna e provare a vincere premi esclusivi come videogiochi, peluche, carte collezionabili e, per i più fortunati, una Nintendo Switch Lite! Il concorso, attivo fino al 31 dicembre 2024, è l’opportunità ideale per unire l’acquisto dei vostri prodotti preferiti a una chance di vittoria immediata.

Concorso Danone “Un carico di premi con Pokémon”: come partecipare

Partecipare al concorso è semplice e alla portata di tutti. La promozione è valida per acquisti effettuati presso il territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino nei punti vendita fisici del canale moderno (Ipermercati, Supermercati, Superette e Discount) e sui rispettivi siti e-commerce. Tuttavia, sono esclusi i punti vendita e gli e-commerce con sede nei comuni di Alatri (FR), Grumo Appula (BA), Veroli (FR) e Canicattì (AG).

Per partecipare, basta acquistare almeno due confezioni di Actimel Kids, nei formati x4 o x8, scegliendo tra i gusti disponibili e conservando lo scontrino come prova d’acquisto. Dopo l’acquisto, è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 3664999398 con la foto del documento di acquisto. La procedura guidata vi chiederà di confermare o eventualmente modificare i dati inseriti e, al termine, scoprirete immediatamente se siete tra i fortunati vincitori!

Premi in palio

In totale, il concorso mette a disposizione premi per oltre 5.300€, distribuiti con una modalità di vincita instant win. I premi in palio includono:

60 peluche Pokémon da 20 cm, ideali per arricchire la collezione di qualsiasi fan della saga;

da 20 cm, ideali per arricchire la collezione di qualsiasi fan della saga; 96 mazzi Lotte Ex del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon , perfetti per chi ama sfidare amici e familiari in battaglie strategiche;

, perfetti per chi ama sfidare amici e familiari in battaglie strategiche; 432 buste del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon , un’aggiunta essenziale per ogni collezionista;

, un’aggiunta essenziale per ogni collezionista; 1 Nintendo Switch Lite , la console portatile amata da grandi e piccoli;

, la console portatile amata da grandi e piccoli; 2 videogiochi Pokémon, per vivere avventure uniche nel mondo dei mostriciattoli più famosi di sempre.

Ogni acquisto rappresenta una possibilità di vincere uno di questi fantastici premi, rendendo l’iniziativa ancora più entusiasmante per chi decide di partecipare.

Per tutti i dettagli e il regolamento completo, consultate il sito ufficiale di Danone. Questa iniziativa è perfetta per chi desidera unire l’utilità di un buon prodotto alla passione per il mondo Pokémon. Provate subito la vostra fortuna e preparatevi a vivere un’esperienza divertente e ricca di sorprese!

Vedi il regolamento