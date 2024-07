Acquista rasoi Gillette e scopri come vincere una fantastica esperienza di guida Lamborghini!

Quest'estate, preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile con il concorso Gillette Labs Pass! Dal 1° luglio al 31 ottobre 2024, ogni acquisto di prodotti Gillette Labs vi permetterà di concorrere per un'indimenticabile avventura: un'esperienza con una Lamborghini a Barcellona o a Jerez de la Frontera, con tutto incluso per due persone.

Come partecipare al concorso

Partecipare è semplice: basta acquistare uno dei prodotti partecipanti presso i punti vendita fisici o online, conservare lo scontrino e registrarsi sul sito dedicato al concorso. Ogni prodotto acquistato aumenta le vostre possibilità di vincere uno dei 4 fantastici premi in palio, che variano in base al periodo di partecipazione.

Dal 1° luglio al 31 agosto 2024, potreste vincere uno dei 2 voucher esperienza Lamborghini a Barcellona del valore di 2.200€ ciascuno. Questo premio include volo A/R da Roma o Milano, trasferimenti, soggiorno in hotel, accesso VIP al circuito con pasti inclusi e l'opportunità di fare Hot Laps su una Lamborghini con un pilota ufficiale.

Dal 1° settembre al 31 ottobre 2024, potreste invece aggiudicarvi uno dei 2 voucher esperienza Lamborghini a Jerez del valore di 2.400€ ciascuno. Questo pacchetto offre un'esperienza simile, ma a Jerez de la Frontera, con le stesse incredibili opportunità di vivere l'adrenalina da vicino.

Non perdete l'occasione di trasformare un acquisto quotidiano in un'esperienza straordinaria. Scegliete tra i prodotti Gillette Labs elencati, conservate lo scontrino e seguite le istruzioni per partecipare. Il procedimento è rapido e trasparente: scoprirete immediatamente se avete vinto uno dei premi, portando un po' di entusiasmo e adrenalina nella vita grazie a Gillette Labs Pass!

I prodotti Gillette validi per il concorso

Rasoio GIL LABS 2UP RAZER TRAVEL

Rasoio GIL LABS 2UP NEON TRAVEL

Rasoio GIL LABS 1UP SILVER

Lame GIL LABS X4

Lame GIL LABS CABRIO X6 SRP

Lame GIL LABS SUV X7

Lame GIL LABS HUMMER X9

