Con oltre 180€ di sconto, questo microonde fa gola più di una friggitrice

MediaWorld propone un’occasione per tutti gli appassionati di cucina e tecnologia: il forno a microonde Samsung MG30T5018UE/ET è ora disponibile con oltre 180€ di sconto esclusivo per gli utenti Club MW. Non si tratta di un semplice elettrodomestico, ma di un vero alleato in cucina che unisce innovazione, praticità ed eleganza. Grazie alle sue funzioni e a un design moderno, questo microonde rappresenta una scelta vincente per chi desidera velocizzare la preparazione dei pasti senza rinunciare alla qualità e alla salute.

Samsung MG30T5018UE/ET, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più apprezzate è la funzione Healthy Steam, che vi consente di cuocere a vapore pietanze sane e gustose in maniera semplice ed efficiente. È sufficiente versare l’acqua nell'apposito bollitore in vetro, posizionare gli ingredienti e lasciare che il forno regoli automaticamente tempo e modalità di cottura. Ma non finisce qui: con l’opzione Home Dessert, potrete preparare dolci fatti in casa con un solo tocco, dai classici brownie al banana bread, senza nemmeno accendere il forno tradizionale.

Il Samsung MG30T5018UE/ET si distingue anche per il suo design elegante e personalizzabile. Disponibile in diverse tonalità (dal Carbone alla Cipria), si adatta a ogni stile di cucina. Il pannello Glass Touch con interfaccia intuitiva e solo sei comandi essenziali, rende l'utilizzo immediato e raffinato. All’interno, il rivestimento Ceramic Inside assicura una pulizia facile, una maggiore resistenza a graffi e ruggine, e un'igiene certificata al 99,9%, rendendolo ideale anche per le famiglie più esigenti.

Completano il quadro le numerose funzioni smart: Power Defrost per scongelare rapidamente senza compromettere i nutrienti, Triplo Sistema di Distribuzione per una cottura uniforme, Auto Cook con programmi preimpostati per i piatti più comuni e la Modalità ECO che riduce il consumo in standby. In sintesi, questo forno a microonde non è solo un’offerta vantaggiosa, ma un investimento per migliorare la qualità e l’efficienza della vostra cucina quotidiana.

Vedi offerta