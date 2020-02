Acquista una Carta Regalo su ePrice e il 5% ti viene restituito in buono sconto

Vi segnaliamo un’interessante promozione attiva su ePrice perfetta, a nostro dire, anche in concomitanza dell’ormai imminente Festa della donna. Acquistando sul portale una Carta Regalo di importo superiore o uguale a 50,00€ entro le 17:59 di giovedì 27 febbraio 2020 si ha infatti la possibilità di ricevere, sotto forma di buono sconto, il 5% del valore della carta regalo!

Una volta attivata la carta regalo, si riceverà il buono sconto, che potrà poi essere speso su ePRICE dal 14 al 20 marzo 2020 per ordini superiori ai 99,00€. L’opzione è valida anche nel caso in cui si acquistino più carte regalo in un unico ordine, facendo sì che il buono ottenuto sia poi unico e cumulativo di tutti gli importi caricati sulle carte. Il Buono Sconto sarà erogato per acquisti regolarmente evasi e per i quali non sarà stato esercitato il diritto di recesso e verrà caricato automaticamente nella tua area personale a partire dalle 00.01 del 14 marzo 2020. Ciascun Buono Sconto sarà utilizzabile per singoli ordini, di uno o più prodotti venduti e spediti da ePRICE, di importo superiore a € 99,00. Per ciascun ordine, di uno o più prodotti, sarà possibile utilizzare un solo Buono Sconto.

Si tratta di una bella occasione per regalare a qualcuno una carta regalo, cogliendo anche l’occasione di ricevere in cambio un buono che, ne siamo certi, non avrete difficoltà a spendere sull’ampio catalogo di prodotti (spesso in promozione) presenti su ePrice.

Come funzionano le carte regalo ePrice?

Come posso acquistare una carta regalo ePRICE? Acquistare una carta regalo ePRICE è semplicissimo, clicca qui e compila i campi richiesti. La carta regalo sarà inviata direttamente al destinatario, oppure puoi inserire la tua email, riceverla tu, stamparla e consegnarla a mano.

Puoi attivare la tua carta regalo nella sezione Carte regalo e sconti della tua area personale o direttamente nel carrello in fase di acquisto. Per effettuare l'attivazione, inserisci il codice a 16 cifre che hai ricevuto e conferma: da quel momento la carta sarà associata al tuo profilo e sarà visibile nella tua area personale dove potrai visualizzarne l'importo e la data di scadenza. Ti ricordiamo che puoi attivare più carte regalo contemporaneamente.

Sì. La carta regalo deve essere attivata entro 12 mesi dalla data di ricezione e ha validità di un anno dal momento dell'attivazione. Potrai controllare la data di scadenza in ogni momento nella sezione Carte regalo e sconti della tua area personale.

La carta regalo ePRICE può essere utilizzata per pagare i tuoi acquisti e funziona esattamente come metodo di pagamento. Quando avrai terminato il tuo shopping e sarai nel carrello, scegli Carte regalo come metodo di pagamento e seleziona la carta che desideri utilizzare. Qualora la carta regalo non dovesse coprire l'intero importo dell'ordine, dovrai semplicemente selezionare un'altra modalità di pagamento per l'importo rimanente.

Ti ricordiamo che è possibile utilizzare una sola carta regalo per ogni ordine .

Sì, le carte regalo sono frazionabili, quindi puoi utilizzare comodamente la tua carta in più occasioni per acquisti differenti (a meno che non sia esplicitamente indicato il contrario). Potrai sempre consultare l'importo residuo della carta nella sezione Carte regalo e sconti della tua area personale.

Dove posso utilizzare la carta regalo ePRICE? La carta regalo è utilizzabile su tutti i prodotti del catalogo venduti e spediti da ePRICE, ad eccezione dei prodotti del marketplace, ossia i prodotti venduti da altri venditori.

È possibile esercitare il diritto di recesso per una carta regalo? La carta regalo può essere restituita secondo i termini descritti nel diritto di recesso. Il recesso può essere esercitato entro 14 giorni esclusivamente da chi ha effettuato l'acquisto e solo se la carta non è ancora stata attivata.

Cosa succede in caso di annullamento/reso dell'ordine pagato con una carta regalo? In caso di annullamento o reso, il credito sarà riaccreditato sulla carta regalo con le stesse modalità di un metodo di pagamento anticipato.

